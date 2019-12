15.12.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Alte Hackerei | Peter and the Test Tube Babies/Battleme | 20.00

Hemingway Lounge | Swinging Xmas | 17.00

Mikado | Mikado Tanzcafé | 15.00

Schwarzwaldhalle | Knockdown Festival: Eskimo Callboy/Stray From the Path/Adept/The Devil Wears Prada u. a. | 12.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00 | Sean McGurrin | Irish Rock | 19.00

Region

Halle 02 HD | Mine/Dissy | Pop | 20.00

Kupferdächle PF | Secondhand/DIY/Beats by Niller Records | 13.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert: Brahms/Weinberg | 11.00 | Digital Freischütz | 14.00-16.30 halbstündl. | Ballett: Seid umschlungen | 15.00 | Iphigenie | 19.00 | Unantastbar? | 19.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 15.00 | Elvis Chrismas Special | Eric Prinzinger | 18.00

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | Posaunenchor Kleinsteinbach | 18.00

K2 | Liebe ist… | Revue | 18.30

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | Komödie | 15.00

Carl-Kaufmann-Stadion | Weihnachtliches Stadionsingen | 17.00

Christuskirche | Carol of the Bells: Junge Talente | 10.00 | A Festival of Nine Lessons and Carols | Cantus Juvenum | 18.00

Kleine Kirche | Adventskonzert | Lutz Kirchhof (Laute)/Martina Kirchhof (Viola da Gamba) | Telemann/Bach/Borrono u. a. | 17.00

Kunstfachwerk N6 Grötzingen | M. von Schwind: Der Maler und seine Beziehung zu Beethoven | C. Temps (Gesang)/H. Bleckmann (Klavier) + Finissage Ausstellung N. Brändli/N. Bellaire | 11.00

Lutherkirche | Englische Weihnacht | Lutherana/Collegium a Rhythmicum/Notos Quintett/Solisten | Rutter/Britten | 17.00

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Lustiger Heimatabend | 18.00

Schloss Gottesaue | Marschallin des Schicksals – Hilde Zadek zum Gedenken | 17.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Stephansaal | Rudolph mit der roten Nase | Puppentheater ab 2 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Tempel | On_Track: Performative Acts of Surrender | 16.00

Tollhaus | Krümelmucke - Konzert für die Kleinsten | 15.00 | Annette Postel/Norbert Kotzan (Bandoneon)/Bobbi Fischer (Piano) | Tangoshow | 17.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 18.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Herr Thomas lädt ein | Theater-Soirée | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Nikolaj Znaider (Violine)/Robert Kulek (Klavier) | Beethoven | 17.00

Johanniskirche MA | Blechbläserquintett Brasserie | Adventskonzert | 17.00

Kleine Bühne Ettlingen | Männerhort | Komödie | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Sportler des Jahres | 18.00

Reithalle RA | Dornröschen | ensemble 99 | 14.00

Saalbau Neustadt | Charles Dickens: Weihnachtsgeschichte | 17.00

Schloss Bruchsal | Festl. Drehorgel-Konzert im Advent | 15.00 | DMM: Weihnachten im Schloss | Rudolf Peter (Welte-Orgel) | 17.00

Stadthalle Eppingen | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Das Schmuckstück | 17.00

St. Michael Ötigheim | Adventskonzert | Kinder-/Jugendchor der Volksschauspiele | 17.00

Theater Baden-Baden | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 15.00 | Melodie xx | Liederabend | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00

Theater PF | Bella Figura | Komödie | 15.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Himmel und Hände | 15.00

Waldklinik Dobel | Eyal Heimann (Violoncello)/Hyunhee Hwang (Klavier) | Hydn/Schumann u.a. | 18.30

Wolfgangskirche Freckenfeld | Weihnachtskonzert MV Lyra/Bienwaldkapelle | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Gutenbergplatz | Weihnachtsmarkt | 14.00

ibz | Von Orten und Zeiten | PatinnenProjekt, Lesung | 11.00

Kinemathek | Paddington | ab 8 J. | 15.00 | Wir sind jung, wir sind stark (Rechtsradikale Realitäten in D) | 17.00 | Mishima | USA/J, dt. UT | 19.00

Mikado | Mt. Everest | Bildvortrag | 19.30

Rathaus Durlach | Weihnachtsmarkt | 11.00

Regierungspräsidium | Weihnachtsmesse: Kunst Handwerk Design | 11.00

Region

Bad Bergzabern | Karolinenweihnachtsmarkt

Burg Landeck Klingenmünster | Mittelalterl. Weihnachtsmarkt

Dörrenbach | Dornröschen-Weihnachtsmarkt

Hist. Altstadt Gernsbach | Weihnachtsmarkt | 11.00

Illingen | Weihnachtsmarkt | 11.00

Marktplatz/Plätzel Kandel | Christkindelmarkt | 11.00

Martinskirche Ettlingen | Lebendige Krippe | 14.00

Museum Ettlingen | Märchenhafte Schlossweihnacht | 11.00

Schloss Bruchsal | Die Theres’ und Frau Schäufele – zwei Putzfrauen fegen durch das Schloss | 15.00

Schloss Neuenbürg | Adventsmarkt | 11.00

Vereinsheim der Kleintierzüchter Ittersbach | Flohmarkt für die Kinderkrebshilfe Ittersbach | 11.00