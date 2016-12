15.01.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Vibrators | 21.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Kleine Kirche | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel) + Irische Segenswünsche | 19.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Region

Kurhaus Schömberg | DJ Günther | 15.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: La Sylphide | 15.00 | Terror | 19.00 | Ich rufe meine Brüder | 19.00

Insel | Frerk, du Zwerg! | ab 5 J. | 15.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 18.30

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 18.00

Konzerthaus | Fantastische Welt der Filmmusik | Young Classic Sound Orchestra | 18.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Musentempel | Die Postel und der Christ | 17.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Kosakenzipfel | Loriot-Abend | 19.00

Schloss Gottesaue | Haydn: Die Schöpfung | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Masters of Frame Drum | Murat Coskun/Glen Velez u.a. | 19.00

Region

Brunnenhalle Bad Dürkheim | Patrick Siben + seine Stuttgarter Saloniker | Neujahrskonzert | 20.00

Capitol MA | Ladies Night – Ganz oder gar nicht | Komödie | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Jahresprogramm-Vorschau | 11.00 | Grundeis – Vorfisch ist besser als Nachfisch | 19.00

Ev. Kirche PF-Huchenfeld | Südwestdt. Kammerorchester PF/A. Janke (Violine) | 18.00

Exiltheater Bruchsal | Eine Reise in den Süden | von B. Wendel | 17.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Peter, Mops und Paul | 15.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Patrick Siben + seine Stuttgarter Saloniker | Neujahrskonzert | 11.00

Kleine Bühne Ettlingen | Frau Holle | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Harold and Maude | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Tanztee trifft Tanzturnier | 11.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Oh wie schön ist Panama | 15.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Franz Schubert – Winterreise | 11.00

Schloss Schwetzingen | Giulietta e Romeo | Oper von A. Zingarelli | 19.30

Stadthalle Deidesheim | Schneewittchen | Kindertheater | 11.00

Stadtparkhalle Bretten | Chorkonzert mit Jay Alexander | 17.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Ärger mit Harry | 17.00 | Waisen | 19.30

Theater Baden-Baden | Nathan der Weise | 11.00 | Der gestiefelte Kater | 17.00 | Am Hang | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

fünf | Menüreihe Aussenansichten: Hardtwald-Wild reist in den Orient | 18.00

ibz | Vom Schlächter zur Werbefigur – wer war Dracula wirklich? | Vortrag mit Fotos | 11.00

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Kinemathek | Stella und der Stern des Orients | ab 6 J. | 15.00 | Marketa Lazarova | CSSR, dt. UT | 19.00

Kongresszentrum | K’her Hochzeits- und Festtage | 10.00

Rathaus am Marktplatz | Leben bei Hofe im 18. Jh | Waschweib Mimi, Stadtführung | 14.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Anne Le Bozec (Französ. Lied) | 10.00

Stephansaal | Das Vermächtnis der Maya | 16.00 | Peru | 19.00 | Foto-/Filmshows

vhs | Wer war Sokrates? | Vortrag | 15.00

Region

Capitol Kino Limburgerhof | My Week with Marylin | 11.00

Kulturhalle Remchingen | Interaktive 4D-Physik-Show | 14.00

Schloss Schwetzingen | Handmade Love | Design- und Handmade-Markt | 11.00