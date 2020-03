15.03.2020

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jubez | First Time on Stage | 15.30

Mikado | Tanzcafé | 15.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Kulturhaus Osterfeld PF | Sistergold | 17.00

Pauluskirche Baden-Baden | Wolfgang Abendschön & Akzente | Rock/Gospel-Benefiz | 19.00

Rosengarten MA | The Bar at Buena Vista | 20.00

Schütte-Keller Bühl | The Cannons | Irish Folk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Picknick auf Parkett: Wahrheit | 11.00 | Einführung in Wozzeck | 11.00 | Don Giovanni | 19.00 | Ballett: Ruß | 19.00

Christuskirche | Domsingknaben Speyer | Bach-Kantaten | 18.00

Das Sandkorn | rastetter & wacker: Kabarettnotstand! | 18.30

Ev. Stadtkirche | Haydn: Die Schöpfung | Bachhor K’he/Camerata 2000/Solisten | 18.00

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

Junges Staatstheater | Nina und Paul | ab 10 J. | 14.00 + 16.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 18.30

Kammertheater | Bed of Roses | 18.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 11.00

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 18:30

Tollhaus | Zirkus Maccaroni | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | 15.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Alarm | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Renée Fleming (Sopran)/Evgeny Kissin (Klavier) | Schubert/Debussy/Liszt u.a. | 17.00

Figurentheater PF | Rumpelstilzchen | ab 5 J. | 15.00

Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart | Cavalluna: Lagende der Wüste | Pferdeshow | 14.00 + 18.30

Jugendstil-Festhalle LD | Ab in den Süden | Schlager-Musical | 19.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Gretchen 89 ff | Theatergruppe Lampenfieber | 19.00

Klanghof Impflingen | Geister- und Zauberhaftes | Landauer Kammerorchester/Solisten | Kinderkonzert | 17.00

Kleine Bühne Ettlingen | Improtheater | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Alles verlieren | Musical | 16.00

Saalbau Neustadt | The Michael Jackson Tribute Live Experience | 19.00

Schloss Bruchsal | DMM: Lachen ist die beste Medizin | Thomas Rothfuß | 11.00

Stadthalle Gernsbach | V. Chassot (Akkordeon)/Vogler Streichquartett | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Mercedes | 19.30

Theater Baden-Baden | Hochzeit mit Hindernissen | Musical | 19.00

Theater PF | Ballett: Die vier Jahreszeiten | 19.00 | Der goldne Topf | 20.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Marcello, Marceline & das Cello | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Begegnungsstätte Grötzingen | Zu Fuß nach Rom | 16.00 | Die Weisheit der Maya | 19.00 | Live-Reportagen

Europabad | Urban Street Food Festival | 12.00

ibz | Nepal – Heimat für sieben Jahre | Bildervortrag | 11.00

Kinemathek | Zu weit weg | ab 7 J. | 15.00 | Paris Calligrammes | D/F, dt. UT | 17.00 | Tommaso und der Tanz der Geister? | I, dt. UT | 19.00

Kohi | Laura Polke | Siebdruckworkshop | 11.00

Region

Harres St. Leon-Rot | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Herzogenriedpark MA | Mittelalterlicher Jahrmarkt | 11.00

Schloss Schwetzingen | Internationaler Ostereiermarkt | 11.00