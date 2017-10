15.10.2017

Club/Live Musik

Festhalle Durlach | The Red Hot Chilli Pipers | 20.00

Hemingway Lounge | Trio à Mille Temps | 19.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

St. Hedwig Waldstadt | A New Hallelujah Project | Rock unter dem Kreuz | 17.00

Tollhaus | Fischer-Z | 19.30

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz | Vijay Iyer Sextet | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Götterdämmerung | 16.00 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 19.00

Christuskirche | HfM: Zeitgenuss | Abschlusskonzert | 18.00

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 18.00

Ev. Stadtkirche | Bach: Gott der Herr, ist Sonn und Schild | Kantatengottesdienst | 10.30

Insel | Farbenfroh & Schwarzgeärgert | Theater ab 2 J. | 15.00

K2 | Himmel und Erde | J. Bruckschen/B. Gnann | 18.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

Kohi | Kohibris tell Tell | Theater | 17.00

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 11.00 + 16.00

Otto-Dullenkopf-Park | Heute hier, morgen dort | Kinderzirkus Maccaroni | 16.00

Schloss Gottesaue | HfM: Zeitgenuss | Kammerkonzert IV | 11.00

Tollhaus | ungeheuerlich junger tanz karlsruhe | 15.00 + 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Emmas Glück | 15.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Ballett und Tanz für und mit Flüchtlingen | 17.00

Festspielhaus BAD | Nijinsky | Ballett | 17.00

Figurentheater PF | Drei Chinesen mit dem Kontrabass | ab 4 J. | 15.00

Johanniskirche MA | Sing Oper stirb! | Annette Postel | Opern-Comedy | 17.00

Klinik Reichenbach Waldbronn | HfM: Kammermusik Oboe/Querflöte | 19.30

Kurhaus BAD | Matinée Classique | 11.00

Melanchthonhaus Bretten | Reformationskonzert Jugendmusikschule | 11.00

Reithalle Rastatt | Amelia Brightman: The Female Voice of Gregorian | 19.00

Schloss Bruchsal | Gestatten: Signor Melante | 17.00

Schloss Ettlingen | 25 Jahre Schubertiade | Männerquartett Schubert hoch vier/Thomas Seyboldt (Klavier) | 11.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Theater BAD | Fast normal | Matinee | 11.00 | Switzerland | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Gespenster | Schauspiel von H. Ibsen | 19.30

Zum Goldenen Löwen Weingarten | Béla – der Liedersammler | Konzert ab 6 J. | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00

ibz | Berufs-Rollen-los und dann? | Vortrag/Gespräch | 11.00

Kinemathek | Das Auge des Adlers | Alles zu verkaufen | Polen, engl. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Orgelfabrik Durlach | Filmwoche: Willkommen bei den Hartmanns | 20.00

Schloss | zeitgeistwandern.de | geführte historische Fahrradtour | 11.00

Tom Boller Ladengalerie | Anselm Lentz | Ausstellungseröffnung | 17.00

vhs | Orient: Was verbindet, was trennt? | Vortrag | 15.00

Region

BadnerHalle Rastatt | Immobilienmesse | 11.00

Heidelsheim | Kerwe und verkaufsoffener Sonntag | 13.00-18.00

Kath. Pfarrzentrum Büchenau | Ugandafest | 11.00

Kulturhalle Remchingen | Hochzeitsmesse | 11.00

Kulturhaus Osterfeld PF | European Outdoor Film Tour | 16.00 + 20.00

Le Vaisseau Strasbourg | Frz. Wissenschaftsfest | 10.00

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | Klinikum Mittelbaden: Baby- und Kindertag | 11.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Das Brot mit der Feile | Lesung | 11.00

SAS Neckarhelle HD | John Coltrane | Biographie von P. Kemper | 11.00

Schloss Bruchsal | Kostümführung: Klavier, Kinder und Karriere – Clara Schumann zu Gast | 14.00

Villa Wieser Herxheim | Markt für angewandte Kunst | 11.00