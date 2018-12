16.12.2018

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Hemingway Lounge | Christmas Konzert | Peter Lehel (sax)/Uli Möck (p) | 17.00

Mikado | Sonntags Tanzcafé | 15.00

Orgelfabrik Durlach | Mayi Africa | 17.00 | Blue Season | 19.00 | Jürgen Zöller Trio | 20.45

Schwarzwaldhalle | Knockdown Festival: Stick to Your Guns/Caliban/Emil Bulls/Grizzly/Lionheart u. a. | 11.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

ßpace | ßcape the gravity | Listening Lounge | 19.00

Stephansaal | The Best of Black Gospel | 17.00

Region

Café Central Weinheim | The Bar Stool Preachers/Roadblocks | 21.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Marcel Adam & Band/Yann Loup | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert Weihnacht | 11.00 | Das schlaue Füchslein | Oper | 17.00 | Die Glasmenagerie | 19.00

Christuskirche | 1685: Festmusik von Bach & Händel, Messias + X Teil I | Kammerchor der Christuskirche/K’her Barockorchester/Solisten | 18.00

Das Sandkorn | Elvis Christmas Special | Eric Prinzinger & Band | 18.00

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | Posaunenchor Kleinsteinbach | 18.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 18.30

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 18.00

Kleine Kirche | Adventliches in Wort & Ton | Christian-Markus Raiser (Klavier)/Claudia Rauch (Lesung) | 17.00

Lutherkirche | Advents-/Weihnachtssingen | Kinderchöre der Lutherana | 17.00

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Paul-Gerhardt-Kirche | Noel nouvelet: Le Concert de l’Isle | Frescobaldi/Praetorius u. a. | 17.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Schloss Gottesaue | Aschenputtel | ab 5 J. | Musiktheater | 15.00

St. Stephan | Adventl. Orgelkonzert | P. Fritz-Benzing | 16.00

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | ab 5 J. | 15.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Frau Felix lädt ein | 17.00

Congress Centrum PF | Pinocchio – das Musical | 15.00

Figurentheater PF | Hans im Glück | ab 4 J. | 15.00

Johanneshaus Niefern-Öschelbronn | Südwestdt. Kammerorchester PF/A. Kauten (Klavier) | 16.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | 19.00

Ludowici-Kapelle Jockgrim | Adventskonzert | Angelika & Antonia Krutz (Querflöten)/Karsten Krutz (Cembalo) | Bach/Telemann u. a. | 18.00

Reithalle RA | Die Goldene Gans | ensemble 99 | ab 5 J. | 14.00 + 16.00

Schloss Bruchsal | Museums-Drehorgler | 13.00 + 14.00 + 16.00 | Märchen | 15.00 + 16.00

Stadthalle Ettlingen | BLB: Die Bremer Stadtmusikanten | 15.00

Stadthalle Gernsbach | Münchner Streichquartett | Christopher Corbett (Klarinette) | 18.00

Stadtkirche PF | Bach: Weihnachtsoratorium (1-6) | Oratorienchor/Bachorchester PF | 16.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der nackte Wahnsinn | 17.00 | BLB: Joe Sutton Komplize | 19.30

St. Georg Kandel | Konzert der Chöre der Stadt/VG Kandel | 17.00

St. Martin Ettlingen | Kammerchor Ettlingen | Musik zum Advent | 16.30

St. Wolfgang Freckenfeld | Weihnachtskonzert GV Singfonia Freckenfeld | 18.00

Tabakschobb Hirsch Hayna | Jugendkapelle Hayna/Weihnachtssingen u. a. | 11.30

Theater Baden-Baden | Das kalte Herz | ab 5 J. | 15.00 | Wer ist Max? | Schauspielcomedy | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Der Streit | 18.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Eröffnung Mitgliederausstellung/Finissage 200 Jahre Bad. Kunstverein | 17.00

ibz | Christkindel, Bredele und Noel | Bildvortrag | 11.00

Kaffeehaus Schmidt | Literaturcafé Hermann Hesse | 11.00

Kinemathek | Die Legende der Prinzessin Kaguya | ab 8 J. | 14.00 | Fanny und Alexander | Schweden/F/D | 17.00 | Have a Nice Day | Asian Animation, dt. UT | 19.00

KIT (Bot. Garten) | Pflanzen der Bibel | 11.15

Multikulti | Brunch | 10.00

Rathaus Durlach | Weihnachts-Künstlermarkt | 11.00 | Harald Hurst + Gunzi Heil | 11.00 + 15.00 | Gritzner-Chor | 12.30

Regierungspräsidium | 26. K’her Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst/Kunsthandwerk | 11.00

Region

Blankenloch | Weihnachtsmarkt

Burg Landeck Klingenmünster | Mittelalterl. Weihnachtsmarkt | 12.00

Dörrenbach | Dornröschen-Weihnachtsmarkt | 11.00

Galerie Brötzinger Art PF | Art to go – Kunst zum kleinen Preis | 14.00

Illingen | Weihnachtsmarkt | 11.00

Kurpark Schönmünzach | Weihnachtsmarkt | 10.00

Martinskirche Ettlingen | Lebendige Krippe | 14.00

Plätzel/Marktplatz Kandel | Christkindelmarkt | 12.00

Schloss Bad Bergzabern | Weihnachtl. Karolinenmarkt | 11.00

Schloss Bruchsal | Die Theres’ und Frau Schäufele | Mundart-Führung | 15.00

Schloss Neuenbürg | Adventsmarkt | 11.00

Schloss Schwetzingen | Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt | 12.00