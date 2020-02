16.02.2020

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Lutherkirche | New York Gospel Stars | 17.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Joe S | Rock | 20.00

ßpace | Don’t DJ | Listening Session | 19.00

Region

Café Chaos Wörth | Tiefenrausch Klangkombinat | Jazz | 19.00

Halle02 HD | Martin Kohlstedt | 16.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Händel-Jugendpreis | 11.00 | Bunbury | 19.00

Christuskirche | Lukas Adams (Orgel) | Bach/Reger | 11.30 | Engl. Kathedralmusik des 19./20. Jh. | KIT Konzertchor/Carsten Wiebusch (Orgel) | Elgar/Britten | 17.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 19.00

Ev. Stadtkirche | Halle-Rom-London: Stationen im Leben Händels | Coro Piccolo/K’her Barockorchester/Solisten | Zachow/Lotti/Händel | 20.00

Hemingway Lounge | Schwanengesang | H. Müller-Brachmann (Bassbariton)/H. Höll (Klavier) | 17.00

Insel | Nina und Paul | ab 10 J. | 14.00 + 16.00

Jakobus-Theater | Geisterdebatte | Seniorenkabarett Graue Zellen | 17.00

K2 | Nein zum Geld | 18.30

Kammertheater | Show Must Go on | 18.00

marotte Figurentheater | Koalabär und Freunde | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | 18.00

Wohnstift Rüppurr | Violinrezital | Mozart/Bach/Sibelius u.a. | 18.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Bodyguard | Musical | 14.00 + 18.30

Figurentheater PF | Die rote Herberge | ab 14 J. | 17.00

Historisch Antik Ötigheim | Clown Calvero: AllerTageAbend | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Kunst | Komödie | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Witwendramen | Seniorentheater Eulenspiegel | 15.00 | Geister – Nichts wie weg hier | Gruselkomödie | 16.00

Kurhaus Baden-Baden | Kinderfasnachtsball | 14.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Café Europa | Albert Camus: Leben heißt handeln | 11.00

Stadtmuseum PF | Michael Ewers (Violine)/Franz Vorraber (Klavier) | Beethoven/Mozart u.a. | 18.00

Theater Baden-Baden | Der Fall Hau | Krimigeschichte | 18.00

Theater HD | 143. Zungenschlag | Kabarett | 19.00

Theater PF | Urmel aus dem Eis | Kindermusical | 11.00 | Ein König zu viel | ab 5 J. | 11.00 + 13.30

theater treppab Bruchsal | BLB: Ein König zu viel | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

ibz | Feline Texturen – Ein Katzenbuch | Gedok-Lesung | 11.00

Kinemathek | Moderne Zeiten | ab 6 J. | 15.00 | Die glitzernden Garnelen | F, dt. UT | 17.00 | Parasite | COR, dt. UT | 19.00

Kunst & mehr (Uhlandstr. 30) | Offenes Atelier | 16.00

Messe | art Karlsruhe: Klassische Moderne und Gegenwartskunst | 11.00

Salonfestival.de | Der Körper ist das Schlachtfeld | Klaus Theweleit, Vortrag | 13.00

Tollhaus | 1. ADFC Rad- und Reisemesse Karlsruhe | 11.00

ZKM | Dynamik der Großstadt | Film | 18.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Geschichten übers Wünschen und die Suche nach dem Glück | 17.00

Kongresshaus Baden-Baden | Deutsche Wellnesstage | 11.00

Melanchthonhaus Bretten | Die Confessio Augustana neu lesen | Vortrag | 17.00

Schlossgarten Schwetzingen | Whisky Spring | 12.00

Schmuckmuseum PF | Am Anfang war Napoleon – die Gründung des Großherzogtums Baden | Vortrag | 16.30

Schwarzwaldhalle Baiersbronn | Happy Day – Messe rund ums Feiern | 11.00