16.09.2018

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Tollhaus | Das Vereinsheim | Pop/Rock | 18.00

Region

Altes Volksbad MA | Underscore Orkestra | Swinz/Klezmer/Americana | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Swinging Grooveties | 12.00

Schlossgarten Schwetzingen | Rhine River Bigband | Picknickkonzert | 11.00



Bühne/Klassik

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 18.30

Ev. Stadtkirche | Cantus Juvenum/Leon Tscholl (Orgel) | Bach u. a. | Benefiz: Hanne-Landgraf-Stiftung | 19.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König | ab 3 J. | 11.00

Schlosshotel | Krimidinner: Die Jagd vom schwarzen Moor | 18.00

Tempel | Eimer im Eimer | Tanztheater ab 4 J. | 15.00

Region

Alte Kelter Bretzfeld | Subtilu-Z/Jerusalem Duo | 17.00

Dom zu Speyer | Via Mediaeval: Musica Nova | Perotin/Machaut u. a. | 20.00

Himmelreicher Puppentheater Karlsbad | Keine Angst vorm großen König | ab 3 J. | 15.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Südwestdt. Kammerorchester PF/Mikael Samsonov (Violoncello) | 16.00

Kultura Öhringen | Mensch Mozart | Günther Maria Halmer (Rezitation)/Klenze Quartett | 19.00

St. Maria Heidelsheim | Orgelkonzert zum Herbstbeginn | 19.00

Theater PF | Tag der offenen Tür | 13.00



Lesung/Vortrag/Film+

Durlach | Leistungsschau/Markt der Möglichkeiten/SWR1 Pfännle | 12.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Filmpalast am ZKM | Disney Junior Mitmach-Kino | 12.00 + 15.00

Gutenbergplatz | Westwind-Fest: Kultur/Gastro | 12.00

ibz | Das achte Zimmer | Szenische Lesung | 11.00

Kinemathek | Die Träumer | F/I/GB, dt. UT | 17.00 | Grünes Kino: Following Habeck | anschl. Diskussion mit Sylvia Kotting-Uhl (MdB) | 19.00

KIT (Am Fasanengarten 2) | CRISPR-Cas: Molekulare Scheren revolutionieren die Pflanzenzüchtung | Vortrag | 11.15

Konzerthaus | Die drei ??? | Mitmachhörspiel | 20.00

Laden Zwei (Goethestr. 41) | Flahsmob-Modenschau: Mode/Accessoires aus fairem Handel | 15.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Nikolauskapelle Durlach | Lebenskünstler | Wolfgang Schön, Lesung | 19.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Kindertag | 11.00

Räume (Linkenheimer Allee 8) | Brunch | 10.00

Saumarkt Durlach | Weinfest | 12.00

Sternbären-Manufaktur (Seboldstr. 1, Durlach) | Tag der offenen Tür: Kuscheltier-Klinik + Schokowerkstatt | 11.00

ZKM | Etudes Pour Théâtre Acoustique | Installation

Region

Billigheim | Festumzug | 10.00 | Purzelmarkt | 11.30

Innenstadt Bretten | Bretten 2018: Erlebnis Kulturerbe | 11.00

Kübelmarkt Bruchsal | Spaß und Genuss | 11.00

Kulturhalle Remchingen | 50 Jahre Landfrauen Remchingen | 11.00

Nagold | Streetfood Fiesta | 12.00

Museum im Ritterhaus Offenburg | Museumsfest + Freiheitsfest | 12.00

Schauwerk Sindelfingen | Pinc kommt!-Finissage | Kunstgespräch: Farbe ist Element | 11.30

Siebeldingen | Kulinarische Weinbergswanderung | 11.00

Technik Museum Sinsheim | Tretro | Retro-Rennrad-Tour | 9.00

Technoseum MA | Mannheim Dampf | 9.00