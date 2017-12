17.12.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Hemingway Lounge | Engelrausch vol. 3 | Winterjazz | 17.00

Jubez | Benefiz: Jazzaid | Weihnachtslieder mit Teddy & Friends | 20.00

Lottis Traum | Invisible Penguins | Elektro Folk | 17.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Substage | Northlane/Erra/Invent Animate/Ocean Grove | Metalcore | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Prof. Florestan und Maestro Eusebius | Dvorák-Konzert ab 6 J. | 11.00 + 15.00 | Kammerkonzert Weihnacht | 18.00 | Judas | 19.00

Christuskirche | Bach: Weihnachtsoratorium I + IV | Kammerchor der Christuskirche/Capella Bachiana/Solisten | 18.00

Die Stadtmitte | Hommes Fatales | Theater | 19.00

Ev. Stadtkirche | Adventskonzert | U. Müller-Groß (Mundharmonika)/C.-M. Raiser (Orgel)/Pfrin. C. Rauch (Lesung) | Telemann/Vivaldi u. a. | 17.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 14.30 + 18.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

marotte Figurentheater | Weihnachten bei Opa Franz | ab 4 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Paul-Gerhardt-Kirche | Le Concert de l’Isle | Adventskonzert | 17.00

Sandkorn | Elvis Christmas Special | Eric Prinzinger & Band | 18.00

Schlachthof (Altes Kühlhaus) | Spuktheater | 20.00

St. Bonifatius Weststadt | Evensong | Chor & Band Neues Geistliches Lied/D. Axtmann (Klavier) | 18.00

St. Stephan | P. Fritz-Benzing (Orgel) | Buxtehude/Bach u. a. | 17.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Willy Astor: Kindischer Ozean | 14.00 | The Bulgarian Voices Angelite | 19.00 | Willy Astor: Chance Songs | 19.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach | Die Weihnachtsgeschichte nach Ch. Dickens | 15.00

Chawwerusch-Theater Herxheim | Palz goes Paradise | 19.00

Festspielhaus BAD | Händel: Messias | 17.00

Himmelreicher Puppentheater Langensteinbach | Anna Löwenkind | ab 4 J. | 15.00

Johanniskirche MA | Blechbläserquintett Brasserie | Adventskonzert | 17.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Perle Anna | 19.00

Klinik Falkenburg Bad Herrenalb | HfM: Klavierabend | 19.30

Klinik Reichenbach Waldbronn | HfM-Kammermusikabend | 19.30

Liebfrauenkirche St. Marien Gernsbach | Weihnachtskonzert der Musikschule | 17.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die rote Herberge | Gruselkrimi | 15.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 18.30

Saalbau Neustadt | Mandelring Quartett | Schostakowitsch/Borodin u. a. | 18.00

Schloss Bruchsal | Musikautomaten-Museum: Wandelkonzert | 16.00

Schloss Ettlingen | Lieben Sie Brahms? | ai-Benefiz-Kammerkonzert der Musikschule | 17.00

Schloss Schwetzingen | Weihnachtskonzert | Heidelberger Barock Orchester | Telemann/Bach u. a. | 19.30

Stadthalle Ettlingen | Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel | Theater ab 5 J. | 15.00

Stadthalle Gernsbach | Vorfreude, schönste Freude | Puppentheater ab 4 J. | 15.00 | Ensemble Amarcord | 18.00

St. Martin Ettlingen | Adventskonzert | Kammerchor Ettlingen | 16.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Mondlicht und Magnolien | 17.00 | Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Tabakschopp Hirsch Hayna | Jugendkapelle Hayna/Mitmach-Werkstatt | 11.30 | Kirchchor Hayna | 15.00

Theater BAD | Pippi Langstrumpf | 15.00 | Auerhaus | 16.00 | Am Hang | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Die kleine Hexe | von O. Preußler | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Alte Hackerei | Weihnachtsflohmarkt | 15.00

Atelier für Gestaltung | Magasin Madagascar trifft Laos/Togo | 11.00

Aurum Weinbar | Adventsbrunch | 10.30

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Fettschmelze | Frühstück | 11.00

ibz | Der Urknall und die Gottesfrage | Vortrag | 11.00

Insel | Lieblingsbuch | Lesung ab 6 J. | 15.00

Kaffeehaus Schmidt | vhs-Literaturcafé | S. Lenz: Der Verlust | 11.00

Kinemathek | Winter/Weihnachtsfilme | ab 5 J. | 15.00 | Überraschungsprogramm | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Regierungspräsidium | K’her Weihnachtsmesse für angewandte Kunst/Kunsthandwerk | 11.00

Schauburg | Big Brother – Surveillance Cinema | Brazil | 15.00

Universum City Kino | Augsburger Puppenkiste: Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel | 13.00

vhs | Taiwan und die Tee-Kunst | Bildervortrag | 15.00

Zen Dojo (Hirschstr. 44) | Tag der offenen Tür | 14.00

Region

Blankenloch | Weihnachtsmarkt

Bürgerhaus Kandel-Minderslachen | Tauschtag für Briefmarken etc. | 9.00

Burg Landeck Klingenmünster | Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Dörrenbach | Dornröschen Weihnachtsmarkt

Kandel | Christkindelmarkt | 12.00

Karlstorbahnhof HD | Ella Fitzgerald & Thelonious Monk: Die Unvereinbarkeit der Kunst mit dem Leben | Multimediale Lesung | 17.00

Martinskirche Ettlingen | Lebendige Krippe | 14.00

Rathausplatz Bad Herrenalb | Weihnacht am Schwedenfeuer | 15.00

Schlossgarten Bruchsal | Schlossweihnacht | 13.00 | Bruchsaler Museums-Drehorgler | 16.00

Schlossgarten Schwetzingen | Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt | 12.00

Schloss Neuenbürg | Advents-/Kunsthandwerkermarkt | 11.00

theater treppab Bruchsal | Adventslesung | 16.00