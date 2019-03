17.03.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00 | New Noise: Spidergawd & Support | 19.00

Jubez | First Time On Stage | 16.00

Manhattan-Bar | Sloe Paul | 20.00

Mikado | Sonntags Tanzcafé | 15.00

Scruffys Irish Pub | St. Patricks Day Parade | Irish Music | 12.00

Tollhaus | Big Country/Blackbird & Crow | Rock/Pop | 19.30

Region

Autobahnkirche Baden-Baden | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel) | Caritas-Benefiz | 19.00

Café Central Weinheim | Evergrey/Visions of Atlantis | Symphonic Metal | 20.00

Café Chaos Wörth | Tonband | Jazz | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Kelvyn Colt | Hip Hop | 21.00

Kupferdächle PF | Tag der Musik | 14.00

Löwensaal Nöttingen | Young Drummers in concert | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert: Debussy/Jolivet u. a. | 11.00 | Einführung in Roberto Devereux | 11.00 | Ladies First | 19.00 | Europa flieht nach Europa | 19.00

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 18.00

Ev. Stadtkirche | CoroPiccolo/Solisten | Vertonungen zu Psalm 130 von Schütz/Brahms/Raiser u. a. | 19.00

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 16.00

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater und ich | Komödie | 20.00

K2 | Glorious! | 18.30

Kammertheater | Achtung deutsch! | 18.00

Konzerthaus | Havana Nights | 20.00

Lutherkirche | Madonna vor Stacheldraht: Otto Dix und der Isenheimer Altar | Konzertvorlesung | 18.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 11.00 | Adams Äpfel | 19.00

Musentempel | Chisako Okano (Klavier) | Bach/Beethoven/Mussorgski | 17.00

Schlachthof | Make a Wish – Wunschkonzert mit Gameshowcharakter | 19.00

Region

Altes Kaufhaus LD | Meisterkonzert | Klaviertrios von Mendelssohn Bartholdy | 11.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Geschichten aus dem Wiener Wald | 19.00

Congress Centrum PF | Südwestdt. Kammerorchester PF/Elya Levin (Flöte) | Mozart/Gluck/Haydn u. a. | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Bach: Johannespassion | William Christie & Les Arts Florissants | 17.00

Figurentheater PF | Drei Chinesen mit dem Kontrabass | ab 4 J. | 15.00

Hufeisen Germersheim | Die himmlischen Strolche | Oper 5-10 J. | 15.00

Jugendmusikschule Bretten | Preisträgerkonzert Jugend musiziert | 11.00

Klanghof Impflingen | Musik aus allen Kontinenten | Landauer Kammerorchester/Klanghof-Solisten | 17.00

Kleine Bühne Ettlingen | Willkommen in deinem Leben | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Andy Häussler | Mental-Magie | 20.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Café Europa | Bist du ein Mensch, so bist du auch verletzlich | 11.00

SRH Gesundheitszentrum Dobel | Merlin Wagner (Bariton)/Lisa Golovnenko (Klavier) | Wolf/Mahler | 18.30

Stadthalle Ettlingen | Der Zauberer von Oz | Musical ab 5 J. | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30

Theater Baden-Baden | Nur drei Worte | Komödie | 15.00 | Melodie xx | Ein Museum für Starte Frauen | Liederabend | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Begegnungsstätte Grötzingen | Frankreich mit dem Hausboot | 16.00 | Schottland | 19.00 | Multivisionsshows

Cantina Majolika | Brunch | 11.00

ibz | Brasilien | Multivisionsvortrag | 11.00

Kinder-/Jugendhaus Waldstadt | Die Frauenwürde ist unantastbar | WS | 13.00 | Abendprogramm | 17.00

Kinemathek | Die unendliche Geschichte | ab 8 J. | Die Maske | Polen, dt. UT | 17.00 | Laurence Anyways | Kanada, dt. UT | 19.00

Messe | Inventa: Garden/Living/Eco Building + RendezVino | 10.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Museumsfest | 11.00

Schauburg | Banff Mountain Film Festival | 17.00 + 20.30

Schloss | Kunstversteigerung (Vorbesichtigung 14.00) | BBK-/Künstlerhaus-Benefiz | 16.00

Ständehaussaal | Ich bin deutsch | Foto-Projektvorstellung gegen Rassismus | 19.30

Stephansaal | Stummfilmfestival | Der Stolz der Firma | 12.00 | Georges Meliès + Segundo de Chomon (Fantasy-Kino) | 15.00 | Wenn vier dasselbe tun/Romeo und Julia im Schnee | 19.00

vhs | Die UNO im Wandel | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Bienwaldhalle Kandel | Ostereiermarkt | 11.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Gewerbeschau | 11.00

Festhalle Herxheim | LebensWert | Gesundheitsmesse | 11.00

Friedenskirche Kandel | Naturparadies Costa Rica | Multivisionsshow | 19.00

Harres St. Leon-Rot | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Kloster Maulbronn | Ostereiermarkt | 11.00

Liederhalle Stuttgart | blickfang | Designmesse | 11.00

Mercedes-Benz Kundencenter RA | Leidenschaft Mountainbike | Multivisionsshow | 18.30

Schloss Bruchsal | DMM: Karton-Noten | Führung für Blinde/Sehbehinderte | 15.30

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt (Aktion für krebskranke Kinder) | 11.00