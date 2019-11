17.11.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Wunder Design-/Kunstmarkt | 11.00 | Jam Session | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Tollhaus | Bummelkasten | Kinderkonzert | 14.30

Region

Café Central Weinheim | Dead City Ruins/Mammoth Mammoth | Rock’n‘Roll | 20.00

Max Grundig Klinik Bühl | Jazztival: Tea-Time-Jazz | Anton Mangold (Harfe) | 16.00

Pfarrkirche St. Peter und Paul Bühl | Jazztival: Jazz-Gottesdienst | 10.00

USM U. Schärer Söhne Bühl | Jazztival: Jazzbrunch | Big Band Brass & Fun | 11.00

Vogelbräu Ettlingen | Seán Treacy Band | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Einführung in Frauensache | 11.00 | Tristan und Isolde | 16.00 | The Broken Circle | 19.00 | Willkommen | 19.30 | Theater trifft Wissenschaft | 21.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 15.00 | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 19.00

Christuskirche | Lea Krüger (Orgel) | Bach/Franck | 11.30 | Carsten Wiebusch (Orgel) | Vierne/Reger | 18.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Vokalensemble Herz Jesu/R. Peter (Orgel)/Solisten | Dvorák/Vierne u. a. | 17.00

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

Kammertheater | Tussipark | 18.00

marotte Figurentheater | Frederick | ab 4 J. | 11.00 + 15.00 | Adams Äpfel | 19.00

Ökumen. Gemeindezentrum Oberreut | Europareise | Chorkonzert Move Together | 16.00

Schlachthof | Hier liegen sie richtig! | Musikkabarett | 19.00

Schloss Gottesaue | XVII. Wettbewerb für SchulmusikerInnen | 10.00

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 20.00

Stephanssaal | Harald Hurst & Gunzi Heil | 18.00

St. Stephan | Stephanschor/Kammerphilharmonie K’he | Brahms/Mahler | 17.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 15.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Summ Summ | Theater über Bienen | 19.00

Ev. Kirche Göcklingen | Klezmer und mehr | Duo Klarissimo | 18.00

Festspielhaus Baden-Baden | Von Verdi bis Puccini | Sinfonieorchester Basel/Sondra Radvanovsky/Joseph Calleja | 17.00

Figurentheater PF | Jona und der Wal | ab 5 J. | 15.00

HistorischAntik Ötigheim | Das Kontrabass | Monologstück | 15.00

Kellertheater RA | Macke, Macke | Komödie | 18.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Daubrat Hornquartett | Mendelssohn-Bartholdy/Rimski-Korsakow u. a. | 18.30

Kleine Bühne Ettlingen | Die Kristallkugel | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Improtheater | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Leichenschmaus | Theaterstück | 16.00 | TauschRausch | Impro-Comedy | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Die Schöne und das Biest | Musical ab 4 J. | 15.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Café Europa: Friedrich Schiller – Taucher, Glocke, Eisenhammer | 11.00

Reithalle RA | Konzert des Fördervereins der Städt. Musikschule RA | 10.30

Saal Löwer Haßloch | Musikal.-Lit. Deutschlandreise | Zupforchester Essingen | 17.00

SRH Gesundheitszentrum Dobel | Xialu Li (Violoncello)/Soyon Youn (Klavier) | Beethoven/Haydn/Poulenc | 18.30

Stadthalle Gernsbach | Fauré Quartett | 18.00

Stadtparkhalle Bretten | Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten | 14.00 + 16.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Das Schmuckstück | 19.30

Theater PF | Menschen im Hotel | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

fünf | Menüreihe Fernweh: Ente – südamerikanisch | 18.00

Gedok | Fragmente | vhs-Literaturgruppe, Lesung | 11.00

ibz | Traditionelle Chinesische Medizin | Vortrag | 11.00

Kaffeehaus Schmidt | Manfred Bögle, Autorenlesung | 11.00

Kinemathek | Lilo & Stitch | ab 7 J. | 15.00 | Supermarkt | D | 17.00 | Gott existiert, ihr Name ist Petrunya | dt. UT | 19.00

Regierungspräsidium | Island-Tag | Ich, Odin und die wilden Wikinger | ab 10 J. | 14.00 | Island: Märchen-/Sagenreise | 16.00 | Traumziel Island | Vortrag | 18.00 | R.I.P. | Dt.-isländische Lesung/Gespräch | 20.15

Tanztribüne | Marco Cantalupo: Anatomy of Gesture | Tanz-Workshop | 11.00

vhs | Les vrais et les faux amis | Vortrag/Workshop | 10.30 | Bhutan: Eine Reise ins Unbekannte | Video-Vortrag | 15.00

Region

Bürgerhaus Söllingen | Kuscheltier-Workshop für Kinder/Jugendl. | 14.30

Harres St. Leon-Rot | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Hopfenschlingel RA | Messe für Hochzeit und Feste | 11.00

Melanchthonhaus Bretten | Rückblick auf das 500jährige Jubiläum der Reformation | 17.00

Messe Pirmasens | Kreativvitti: Fachmesse Kultur-/Kreativwirtschaft | 10.00

Mundoplatz/Mundohalle Minfeld | Minfelder Scheunenzauber (Adventsmarkt) | 11.00

Parc Expo Strasbourg-Wacken | ST-ART: Europ. Messe für zeitgen. Kunst/Design | 11.00

Prot. Gemeindezentrum Kandel | Basar der ev. Frauen | 14.00

Schloss Bruchsal | Lego-Bau-Aktion: Häuser und Fassaden | 13.00 + 14.00 + 15.00 | DMM: Vive la musique mécanique | 14.00 | Hinter Schloss und Riegel | 15.00

Theater Baden-Baden | Ermonela Jaho in Concert | Musikfilm | 20.00