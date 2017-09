17.09.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Kendolls | 21.00

Jubez | 47soul | 20.30

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Substage | Steve Hill | 20.00

Tollhaus | Nils Wülker „On“ | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Tausend Löwen unter Feinden/Last Lights | Hardcore | 21.00

Schlossgarten Schwetzingen | Rhine River Bigband | 15.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert | Tschaikowski/Beethoven u. a. | 11.00

Ev. Stadtkirche | Kohlhaas und Luther | Szen. Gottesdienst | 10.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

Lutherkirche | Lutherjahr: Argula, Käthe und die anderen | Gottesdienst am Frauensonntag | 10.00

marotte Figurentheater | Petterssons Feuerwerk für den Fuchs | ab 5 J. | 11.00

Sandkorn | Kosakenzipfel | Loriot-Abend | 19.00

Tempel | Sarah Kiesecker Performing Arts | 20.00

Region

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Dom zu Speyer | Fragmentum: Auf der Suche nach dem verlorenen Klang | Ensemble Ordo Virtutum | 20.00

Exil Theater Bruchsal | Carrington-Brown | Musikcomedy

Kloster Unserer Lieben Frau Offenburg | Kammermusikensemble Arco Musicale | Bach/Händel u. a. | Nothilfe-Benefiz | 17.00

Stadthalle Kandel | Musical mit dem Kinderchor „Die Notenhälse“ | 15.00

Theater treppab Bruchsal | Inszenierungsgespräche | 17.00

Zeitraumexit u. a. MA | www.wunderderpraerie.de | Int. Festival für Performancekunst & Vernetzung



Lesung/Vortrag/Film+

35. Fiducia & GAD Baden-Marathon | 9.00

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Durlach | Markt der Möglichkeiten + verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Gedok | Lilo Maisch | Künstlergespräch | 14.00

ibz | Frauen Portraits de Femmes | Gedok-Lesung | 11.00

Kinemathek | Der blaue Tiger | ab 7 J. | 15.00 | Asche und Diamant | Polen, engl. UT | 19.00

Kleine Kirche | Gottesdienst zur Fairen Wochen | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Kindertag | 11.00

Prinz-Max-Palais | Sieben Nächte | Simon Strauß, Lesung | 19.00

Saumarkt Durlach | Weinfest | 12.00

Tom Boller Ladengalerie | Einjähriges | 12.00

Weststadt/Gutenbergplatz | Westwind | 12.00

Region

Bahnhofsvorplatz Kandel | Fest des Federweißen | 12.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Aktiv & Gesund | Messe/Ausstellung/Vorträge | 11.00

Bruchsal | Herstfest + Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Gernsbach | historisches Altstadtfest | 11.00

Marktplatz Altensteig | Internat. Straßenfest | 11.30

Offene Ateliers Rheinland-Pfalz | 14.00

Schlossgartenhalle Ettlingen | Naturpark Genuss-Messe | 11.00

Schloss Schwetzingen | Werte | Ausstellung traditioneller Handwerkskunst | 11.00

Städt. Galerie Böblingen | Finissage Jim Avignon/Neo:interpretiert + Festakt 30 Jahre Städt. Galerie Böblingen | 11.00

Strasbourg (rue de la Coopérative) | Street Bouche Festival | 11.00

Waisenhausplatz PF | Golden Car Reunion | 10.00