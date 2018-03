18.03.2018

Club/Live Musik

Bad. Staatstheater | Jazz & Literatur: Abenteuer des Schienenstrangs | Jack London | 11.00

Mikado | Tanzcafé | 15.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Tollhaus | Irish Spring | High Time/Cassie & MaggieMac Donald/Ríanta | 20.00

Region

Café Chaos Wörth | Gentle Rhythm | Jazz + Steptanz | 18.00

Halle 02 HD | And The Golden Choir | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Elif | 21.00

Kulturbrücken Jungbusch MA | Max Richard Leßmann | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Sarah Lesch | Singer-Songwriterin | 19.00

Rosengarten MA | Radio Doria | 19.00

Schauwerk Sindelfingen | Café del Mundo & Azucena Rubio | Flamenco & Gitarre | 19.00

Schnick-Schnack RA-Niederbühl | Bär & Bärta | Musikfrühstück | 10.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Jungfrau von Orléans | 15.00 | Ballett: Romeo und Julia | 19.00 | Karnickel | Komödie | 19.00

Das Sandkorn | Die Wunderübung | 18.30 | In An Unusual Way | 19.00

Hemingway Lounge | Junge Klassik: Till Hoffman (Klavier) | 19.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Komödie | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | Comedy mit Musik | 18.30

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Mama Muh | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend | 18.00

Stadtkirche Durlach | Chor des Ev. Seminars Maulbronn/E. Budday (Orgel)/Solisten | Dvorak/Bach/Nystedt | 17.00

St. Stephan | Bach: Matthäuspassion | 16.00

Region

BadnerHalle RA | Sinfon. Blasorchester Mittelbaden | 18.00

Forum-König-Karls-Bad, Bad Wildbad | HfM: Querflöte/Gitarre | 11.00

Kleine Bühne Ettlingen | Rumpelstilzchen | Puppentheater | ab 3 J. | 15.00 | Dänische Delikatessen | Komödie | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Dschungelbuch | Musical | 15.00

Löwensaal Nöttingen | Chorkonzert | Die Karlas/KL.A.S.S.E. a capella | 18.00

Probenfabrik Bruchsal Café Europa: Maxim Gorki | 11.00

Schloss Bruchsal/DMM | Die Prinzessin und der Schweinehirt | 14.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 11.30 + 15.00 | Der Sturm | ab 8 J. | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Misery | Stephen King | 19.30

St. Stephan Neuthard | Judas | Bad. Staatstheater | 19.00

Theater BAD | Matinee zu „Die Gärtnerin aus Liebe“ | 11.00 | Sonny Boys | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Dänische Delikatessen | 19.30

Waldklinik Dobel | HfM: Klavier | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Friedhof | zeitgeistwandern.de | Epochenwanderung zum Thema: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit | 10.30 | Thema: Revolution/Evolution | 14.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

fünf | Menüreihe Gegensätze: Frisches vom Rhein-Fischer | 18.00

Garten der Religionen | Themenführung: Über das Toleranzparadoxon und die Religionen | 15.00

ibz | Homöopathie ab 50 – jetzt erst recht | Vortrag | 11.00

Kinemathek | Furusato – Wunde Heimat | 17.00 | Absolute Giganten | D | 19.00

Kohi | Stefan Wäldele – Filmabend | 20.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Messe | Inventa – Inspiration für mein Zuhause + RendezVino | 10.00

NCO Club | Mädchenflohmarkt | 13.00

Stephansaal | Phantom | 12.00 | Mit Frau Blechnudel und Charlie im Kinodschungel | 15.00 | Varieté | 19.00 | Stummfilme + Livemusik

Waldklassenzimmer | Osterbasteln | 11.00 | Osterfeuer | 17.15

Region

Adams-Hof Kandel | Ostereier-Schaufärben & Tag der offenen Tür | 9.00

Forum RA | Der bayerische Rebell (Dokufilm über Hans Söllner) + Mit Hanf die Welt verbessern? (Diskussion) | 17.30

Gemeindezentrum Friedenskirche Kandel | Galapagos-Inseln | Multivision | 19.00

Kulturhalle Remchingen | Oster-Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Liederhalle Stuttgart | blickfang | Int. Designmesse | 11.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Johannes Hewel – Ausstellungsgespräch | 11.30