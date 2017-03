19.03.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jubez | First Time On Stage | 17.00

Mikado | Sonntags-Tanzcafé | 15.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00 | Paddy Party: Restless Feet | 19.00

Tollhaus | Delta Q | A Cappella | 19.30

Region

Fabrik Bruchsal | Axxis | Rock | 20.00

Halle 02 HD | Drangsal | Indie/Alternative | 19.00 | Hämatom | Metal | 20.00

Kurhaus Schömberg | DJ Günther | 15.00

Rosengarten MA | Loreena McKennitt Trio | Folk/Weltmusik | 20.00

Vogelbräu Ettlingen | Seán Treacy Band | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Hamlet | 15.00 | Wahnfried | 19.00

Brahmssaal | David Garrett & Sinfonieorchester Basel | Tschaikowski | 19.30

Bürgerzentrum Mühlburg | Wortzaubereien | Andrea Feuerriegel (Szen. Lesung)/C. Gengenbach (Klavier) | 19.00

Christuskirche | Pergolesi : Stabat Mater | Cantus Juvenum/Kantatenorchester/Solisten | 18.00

Insel | Eine Fahrradtour | Konzert ab 3 J. | 9.30

Jakobus-Theater | Wieviele bin ich ? | Werkraum-Theater von Frauen für Frauen | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 18.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Kopfkino | Martin Zingsheim | 19.15

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | Arbeitslos und Spaß dabei | 19.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Frau Müller muss weg | 19.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heinz Erhardt-Abend + Büffet | 18.00

St. Stephan | P. Fritz-Benzing (Orgel) | Bach/Buxtehude u. a. | 17.00

Tempel | Zustände in Bewegung | 5elefants tanzkollektiv | 20.00

Tollhaus | Erwin Pelzig | Kabarett | 19.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kontrabass | 15.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 17.00

Congress Centrum PF | Südwestdt. Kammerorchester PF/N. Rosauro & R. Härdtner (Marimba/Vibraphon) | Villa Lobos/Piazzolla u. a. | 19.00

Figurentheater PF | Frau Holle | ab 4 J. | 15.00

Gloria Kulturpalast LD | Phenomen | Flick-Flack Modern Magic | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | Belle Epoque Russlands | A. Ivanovitch (Klavier)/K. Rybakov (Klarinette) | 17.00

Klanghof Impflingen | Landauer Kammerorchester/Solisten | Prokofjew | 17.00

Klinik Reichenbach Waldbronn | HfG: Ingely Laiv (Oboe)/Olivier Girardin (Querflöte) | 19.30

Reithalle Rastatt | Chako Habekost | Mundart-Kabarett | 20.00

Stadthalle Gernsbach | S. Manz (Klarinette)/M. Klett (Klavier) | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Baden TV | alle anderen sind nicht gleich anders | Rassismus-Dokufilm | 14.00

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

Garten der Religionen Citypark | Interreligiöse Führung | 14.00

ibz | Journalismus in Umbruchzeiten | Vortrag | 11.00

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kinemathek | Worlds Apart | GR, dt. UT | 19.00

Kurbel | Exhibition on Screen: Vincent van Gogh – eine neue Art des Sehens | 11.00 | Kino ohne Grenzen: Zero Deal | 17.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Mapa (Gartenstr. 56b) | machtWorte der Liebe | Lesebühne | 19.00

Schlosshotel | Der Kommissar | Krimidinner | 18.00

Stephansaal | Donau | 16.00 | Toskana | 19.00, Live-Diashows

vhs | ...und was ist mit Liebe? | Psychologie-Vortrag | 15.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Gesundheitstage | 11.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Bürgerempfang der Stadt | 18.00

Feuerwehrmagazin Schömberg | Frühjahrsfest | 11.00

Kandel | Energiemesse | 10.00 | Fahrzeugmesse Kandel mobil | 11.00 | verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Liederhalle Stuttgart | Blickfang | Int. Designmesse | 11.00

Probenfabrik Bruchsal | Café Europa: 200 Jahre Fahrrad | 11.00

Schloss Schwetzingen | Ostereiermarkt | 11.00

Stadtmuseum PF | Times are changing. Schmuckindustrie in Deutschland | Podiumsdiskussion | 11.30

Städt. Galerie Offenburg | Raymond E. Waydelich | Familien-Aktionstag | 14.30