19.11.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tollhaus | Fork | a-cappella | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | Alfa Mist | 20.00

Café Central Weinheim | Social Repose/One Eyed Doll | Pop | 21.00

Vogelbräu Ettlingen | Reindeers | Rock’n’Roll | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 11.00 + 15.00 | Einführung in Der Goldne Topf | 11.00 | Dylan – The Times They Are A-Changin’ | 19.00

Hemingway Lounge | Duo Ars Lunga | Dt.-Armenische Musikgesellschaft | 17.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 18.30

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 11.00 | Ritter Rost | ab 5 J. | 15.00 | Die Ritter der Kokosnuss | 19.00

Schlachthof (Altes Kühlhaus) | Spuktheater | 18.00

Stephanienbad | Reformation und Orthodoxie | Ensemble Zeitlose Musik/Coro Piccolo/Lutherana-Jugendchor | Schütz/Treiber u. a. | 19.00

Stephanssaal | Bad. Evergreens | Hurst & Heil | 18.00

St. Peter und Paul Durlach | Bläserphilharmonie Durlach & Gäste | Reineke/Bernstein u. a. | 17.00

Tollhaus | Gravity & Other Myths | Cirque Nouveau | 19.00

ZKM | Tanz | Stereo | recoil performance group | 16.00 + 20.00

Region

Bretten | Landeschorwettbewerb: www.lmr-bw.de

Festspielhaus BAD | Katze Ivanka | Kinderoper ab 6 J. | 11.00 + 16.00

Figurentheater PF | Jona und der Wal | ab 5 J. | 15.00

Haus am Westbahnhof LD | Laterna Musica: Die Klarinette und das Buch der Träume | Konzert ab 7 J. | 16.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Martfeld Quartett | 17.00

Heisenberg-Gymn. Bruchsal | Kammerchor Bruchsal/Izumi Shishino-Esau + Toshiki Esau (Klavier) | Haydn/Brahms u. a. | 18.00

Himmelreicher Puppentheater Langensteinbach | Die Bremer Stadtmusikanten | ab 3 J. | 15.00

Klanghof Impflingen | Lieder/Klaviermusik der Romantik | 17.00

Klinik Reichenbach Waldbronn | HfM-Kammermusik | 19.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Nessi Tausendschön | Kabarett | 20.00

Reithalle RA | Kabale und Liebe | 18.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 18.30

SAP Arena MA | Ovo | Cirque du Soleil | 13.00 + 17.00

Schloss Ettlingen | 25 J. Schubertiade | S. Wegener (Sopran)/T. Seyboldt (Klavier) | Schubert/Reger/Strauss u. a. | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Ein König zu viel | 15.00

Tanzstudio Dance Now Oberkirch | Subrata De (Sitar) | Indische Musik | 19.00

Theater BAD | Bella Figura | 19.00

Theater im Pfalzbau LU | Marat/Sade | Schauspiel von P. Weiss | 19.30

Theater treppab Bruchsal | BLB: Mondlicht und Magnolien | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Badnerlandhalle Neureut | Afrika – Unterwegs im wilden Süden | Multivision | 19.00

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Fettschmelze | Frühstück | 11.00

ibz | Neue Wege der Friedhofs- und Bestattungskultur in K’he | Vortrag | 11.00

Jubez | Imaginäre Stadtführung durch Berlin-Schöneberg | 19.00

Kaffeehaus Schmidt | Die Frauen der Familie Ftenoudos | 11.00

Kinemathek | Storm und der verbotene Brief | ab 9 J. | 15.00 | Teheran Tabu | D/Österreich, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Pettersson & Findus-Kindertag | 12.00 | Songwriter-Abend | 20.15

Schauburg | Big Brother – Surveillance Cinema | Fahrenheit 451 | 15.00

Region

Harres St. Leon-Rot | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Kleintierzüchter-Verein Ittersbach | Flohmarkt zugunsten der Kinderkrebshilfe | 11.00

Kulturscheune Minfeld | Adventsbasar

Parc des Expositions Strasbourg | ST-ART: Europ. Messe für zeitgen. Kunst | 11.00