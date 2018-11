02.12.2018

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jubez | New Optimism (Miho Hatori)/Fred und Luna | 20.00

Lutherkirche | JazziKA goes Christmas | JazziKA/Hick Ups | Jazz/Pop/Swing | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Region

Schlossrest. Neuenbürg | For Two | Konzertbrunch | 10.00

Weihnachtsmarkt RA | Seán Treacy Band | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Einführung: Das schlaue Füchslein | 11.00 | Götterdämmerung | 15.00 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 15.00 | Stolpersteine Staatstheater | 19.30

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 19.00

Ev. Stadtkirche | Advents-/Weihnachtsliedersingen | Cantus Juvenum/Bläserkreis der Christuskirche u. a. | 17.00

Insel | Lieblingsbuch: Die Weihnachtsbäckerei | 16.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 18.30

Kammertheater | Rain Man | 18.00

marotte Figurentheater | Weihnachten bei Opa Franz | ab 4 J. | 11.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Schloss Gottesaue | Adventskonzert der Heinrich-Hertz-Gesellschaft | 11.00 | Aschenputtel | Musiktheater ab 5 J. | 15.00 | Piano Podium Karlsruhe: Klavierfest | 17.00

Schlosshotel | Die Jagd vom schwarzen Moor | Krimidinner | 18.00

Stephansaal | Jim Knopf: Weihnachten auf Lummerland | Marionetten-Theater ab 2 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

St. Stephan | Mendelssohn-Bartholdy: Elias op. 70 | Oratorienkonzert | 17.00

Studentenhaus | tick... tick... BOOM! | Unitheater-Musical | 20.00

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | 11.00

Tollhaus | Caveman | Komödie | 19.00 | Rolf Miller | Kabarett | 19.30

Region

Capitol MA | Pinocchio – das Musical | ab 4 J. | 15.00

Exil-Theater Bruchsal | Adel verpflichtet | Krimikomödie | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Jean-Guihen Queyras (Violoncello) & Alexandre Tharaud (Klavier) | Bach/Brahms/Scarletti | 11.00

Figurentheater PF | Post von den Weihnachtswichteln | ab 4 J. | 15.00

Forum König Karls Bad Bad Wildbad | K. Ortner (Klavier) | 11.00

St. Georgskirche Kandel | Adventskonzert der Musikschule Kandel e.V. | 17.00

Hofkirche Bruchsal | Tromba festiva | Vivaldi/Manfredini u. a. | 18.00

Kleine Bühne Ötigheim | Otello darf nicht platzen | Komödie | 18.00

Phönixhalle Stuttgart | Schöne Bescherung | Designmesse | 11.00

Reithalle RA | Die Goldene Gans | Theatermärchen ab 5 J. | 14.00 + 16.00

Rosengarten MA | Grease | Musical | 19.30

Schloss Bruchsal | BLB: Die Prinzessin und der Schweinehirt | ab 6 J. | 14.00

Schloss Ettlingen | Die Blattwinzlinge | Theater ab 4 J. | 14.00 + 16.00

Schmuckmuseum PF | Ballett: Perfekt unperfekt | Theater PF | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Komplize | 19.30

Stiftsgut Keysermühle Klingenmünster | F. De Souza (Klavier) | 17.00

Theater Baden-Baden | Das kalte Herz | ab 5 J. | 15.00 | Der goldne Topf | ab 16 J. | 16.00 | Wer ist Max? | Shauspielcomedy | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Carmen | Ballett Basel | 18.00

Waldklinik Dobel | U. Tutter (Violoncello) | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alte Hackerei | Weihnachtsbasar | 14.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

fünf | Menüreihe Terroir Elementar: Erde | 18.00

Hubraum Durlach | Brunch | 10.30

ibz | Nikolausfeier/Malwettbewerb: Kinder malen Weihnachten | 14.30

Kinemathek | Die Legende der Prinzessin Kaguya | ab 8 J. | 14.00 | Fanny und Alexander | Schweden/F/D | 17.00 | Speak Up | F, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Musentempel | Steppenwolf | Lesung + Musik | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Artvent: Kunst & Handwerk | 11.00

Räume (Linkenheimer Allee 8) | Brunch | 10.00

Rathausgewölbe Durlach | Weihnachts-Künstlermarkt | 11.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | Kinder-Tag mit der Kuh Lieselotte | 11.00

Schloss | 7x Deutschland per Rad | zeitgeistwandern.de | 11.30

vhs | Das Du in Philosophie und Kunst | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Hobby und Kunst Austellung | 11.30

Dorfbrunnen Freckenfeld | Weihnachtsmarkt | 14.00

EMMA-Kreativzentrum PF | Schöne Bescherung | Designmarkt | 11.00

Gedok-Galerie HD | Kunst to Go: Kleine Formate zu kleinen Preisen | 11.00

Gernsbach-Staufenberg | Nikolausmarkt | 11.00

Oberotterbach | Salomea-Christkindelmarkt

Plätzel/Marktplatz Kandel | Christkindelmarkt | 12.00

Städt. Galerie Offenburg | Die Natur im Gedicht | José F.A. Oliver, Lesung | 11.00

Schmuckmuseum PF | Familiensonntag | 14.00