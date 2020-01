02.02.2020

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Bad. Staatstheater | Jazz & Literatur | 11.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Kleine Kirche | Von Körpern, Tanz und Klang: Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel)/Bridget Breiner (Ballettdirektorin) | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Tollhaus | Wallis Bird | Irish Folk Rock | 19.30

Region

Löwensaal Nöttingen | Gwennyn | 18.00

St. Georg Kandel | Church in Colors: Oli Dums & Band | Pop/Rock | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Max und Moritz | ab 6 J. | 14.00 | 17.00 | Tristan und Isolde | 16.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 19.00

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Nein zum Geld | Komödie | 18.30

Kammertheater | Show Must Go on | Tribute to Freddy Mercury | 18.00

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 11.00 | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Barock bis Nachkriegszeit | Artur Miranda Azzi (Gitarre) | 19.00

Schloss Gottesaue | Sinfoniekonzert Schulmusikorchester/Anna Zassimova (Klavier) | Dvořák/Beethoven/Prokofjew | 19.00

Stephansaal | Der kleine Rabe Socke | Marionettentheater | 11.00 + 14.00 + 16.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Dui do on de Sell | Kabarett | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? – Komödie | 19.00

Congress Centrum PF | Maria Solozobova (Violine)/Südwestdt. Kammerorchester PF | Albéniz/Sarasate u.a. | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Hengelbrocks Beethoven | Balthasar-Neumann-Chor/-Ensemble/Solisten | 17.00

Historisch Antik Ötigheim | Clown Calvero: AllerTageAbend | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Zartbitter | Komödie | 19.00

Schloss Ettlingen | Zirkusabenteuertag ab 5 J. | 13.00

Schütte-Keller Bühl | Die Blumenprinzessin und der Drache | Falk Zenker, Musikal. Geschichte für Kinder | 14.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Theater Baden-Baden | Der große Böse Fuchs | Kinderclub U12 | 16.00 | Der zerbrochne Krug | 19.00

Theater HD | Adelante: Pausen in der Krise (Podium) | 11.00 | Funeral para la idea de un hombre | 18.30

Zwinger HD | Adelante: Casa Calabaza | 16.30 | El Padre de todos nosotros | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Schlossplatz | Stadtwerke Eiszeit: Abtauparty | Ice Freestyler/DJ | 17.00

Region

Hist. Bibliothek RA | Finissage: Reisende und Reiseziele in der Geschichte | 11.00

Stadtmuseum RA | Finissage: Landpartien Nordschwarzwald | 15.00