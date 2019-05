02.06.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Friedrichsplatz | Brigandefeschd | Harmonie Big Band | 12.00 | Tops | 16.00

Kohi | Mohi meets Querfunk Radioshow | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Tabou | Alexandra Lehmler Trio | Jazz | 18.30

Tollhaus | Marcus Miller | Jazz/Funk | 20.00

Region

Amtshof Bretten | BOK Big Band Open Air | 11.30

Eremitage Waghäusel | Familiensommer | 11.30 | EAV | 19.00

Reithalle RA | Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert: Brahms/Turina u. a. | 11.00 | Ballett: Zukunft braucht Herkunft | 15.00 | Viel Lärm um nichts | 19.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 18.30 | Schattenkinder | 19.00

Hemingway Lounge | George Crumb Makrokosmos I + II | Prof. Markus Stange (Klavier) | Benefiz | 17.00

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 14.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | Komödie | 20.00

Kammertheater | Kinderzaubertheater | 15.00 | Abrakadabra Zaubergala | 18.00

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 11.00 | Vom kleinen Maulwurf, … | ab 3 J. | 15.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 19.00

Schloss Gottesaue | B. Britten: The Turn of the Screw | Solisten des Instituts für MusikTheater/Orchester der HfM | 18.00

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 18.00

Wohnstift Rüppurr | Johannes Trio | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Gretchen 89ff. | 19.30

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | GV Eintracht 1843 Ötlingen | 17.00

Kloster Maulbronn | Janoska Ensemble | Bach/Mozart u. a. | 18.00

Maimarktgelände | Zeltfestvial: Eule findet den Beat | Musiktheater ab 3 J. | 14.30

Schloss Favorite RA | Ali Baba und die 40 Räuber | marotte Figurentheater/Tiyatro Diyalog | 11.00

Schloss Neuenstein | Wolfgang Bauer (Trompete)/Württ. Kammerorchester Heilbronn | Hertel/Mozart u.a. | 17.00

St. Peter und Paul Wissembourg | Sinfon. Blasorchester Mercedes-Benz-Werk Wörth | Benefiz | 15.00

Theater Baden-Baden | Die barmherzigen Leut‘ von Martinsried | 15.00 | Der Raub der Europa | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

HfG/ZKM | Gulaschprogrammiernacht | entropia.de

Kaffeehaus Schmidt | Literaturcafé: Theodor Storm, der Schimmelreiter | 11.00

Kinemathek | dokKa Dokumentarfestival | www.dokka.de | 12.30 | Preisverleihung | 20.30

Schloss | www.zeitgeistwandern.de | Geschichtsbuch Innenstadt | Stadtführung per Rad | 11.00

vhs | Europawahl 2019: Ergebnisse und mögliche Folgen | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Garten Idylle Gleishorbach (Im Woog 6) | Eröffnung Offene Gärten

Kirchplatz Kappelrodeck | Naturparkmarkt | 11.00

Schloss Bruchsal | Die besondere Baugeschichte von Schloss Bruchsal | 15.00

Steinweiler | Historisches Dorffest | Mittelalterlager/Oldtimer-Rallyes

Villa Wieser Herxheim | Erdbeermarkt | 11.00

Vorderweidenthal | Mittelaltermarkt