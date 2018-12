20.01.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Gotec | Winterworld-Afterparty | 6.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Karlsruher Jazz Trio | Best of Swing | 19.00

Kleine Kirche | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel)/Irische Segenswünsche | 19.00

Mikado | Sonntags Tanzcafé | 15.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ludwigs abenteuerliche Urlaubsreise | Konzert ab 6 J. | 11.00 + 15.00 | Tiger und Löwe | 19.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Till Fellner (Klavier) | Schubert | 19.30

Lutherkirche | Vokalensemble Chorioso/HfM-Barockposaunisten/Solisten | Schütz/Gabrieli/Monteverdi u. a. | 19.00

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 11.00 | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 16.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 20.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Schloss | Einführung in Elektra (Bad. Staatstheater) | 11.00

Stadtkirche Durlach | Ulfert Smidt (Orgel) | Bach/Widor u. a. | 17.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Braun werden – Komödie | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Pureell: King Arthur | 14.00 | Jonas Kaufmann singt Mahler | 19.00

Figurentheater PF | Drei Chinesen mit dem Kontrabass | ab 4 J. | 15.00

Haus am Westbahnhof LD | Krabbel-Konzert | 15.00

Kleine Bühne Ettlingen | Lieben – oder lieber nicht | Seniorenkabarett Graue Zellen | 19.00

Probenfabrik Bruchsal | Café Europa | Heiner Müller | 11.00

Stadthalle Gernsbach | Olles Reise zu König Winter | ab 3 J. | Puppentheater | 15.00

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 11 J. | 16.00 | Der Steppenwolf | 19.00

Theater HD | Idomemeo | von Mozart | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

fünf | Menüreihe Terroir Elementar: Feuer | 18.00

Garten-/Schwarzwaldhalle | K’her Hochzeits- und Festtage | 10.00

ibz | 30 Jahre ZKM | Christiane Riedel, Vortrag | 11.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Orgelfabrik Durlach | Die Stählerne Tür | Film (Richie Stravinski/Jost Schneider) | 15.00

Stephansaal | Kanada Alaska | Multivisionsshow | 16.00

Tollhaus | KinderRechteFest | 14.00

vhs | Zur Aktualität des Philosophen Martin Buber | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Schloss Bruchsal | Workshop in Serviettenbrechen | 13.00 | Ein Elefant für Bruchsal – die französische Kaminuhr mit Flötenwerk (DMM) | 14.00 | Die Theres’ und Frau Schäufele | Mundart-Führung | 15.00