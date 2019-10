20.10.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Alte Hackerei | ¡Pendej0! + Banda de la Muerte | 20.30

Bad. Kunstverein | Christoph Gallios Day & Taxi feat. Gerry Hemingway | 20.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00 | Emma Ruth Rundle/Fvnerals | Dark/Ambient | 19.00

Mikado | Mikado Tanzcafé | 15.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Substage | John Mayall & Band | 20.00

Tollhaus | Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu | Jazz | 19.00 | Walter Trout | Bluesrock | 19.30

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Ryan Porter feat. The West Coast Get Down | 20.00

Lanz-Kapelle MA | Swinging Busch | Huub Dutch Duo | 17.00

Weinland Meckenheim Neustadt-Mußbach | Peppermint Gang | 15.00

Wein-/Sektgut Braun Meckenheim/Pfalz | Herbstfest: The Footprint | 14.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: Seid umschlungen | 11.00 | Liederabend 200 Jahre Clara Schumann | 19.00 | Willkommen | 19.00

Christuskirche | Junge Südwestdeutsche Philharmonie | 11.30

Das Sandkorn | Summertime! | 19.00

Hemingway Lounge | Junge Klassik: U. Kim (Klavier)/E. Merzliakova (Violine) | 19.00

Insel | Die Abenteuer des Robinson Crusoe | ab 8 J. | 16.00

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

K2 | Nein zum Geld | 18.30

Lutherkirche | Rebellion | Ensemble Zeitlose Musik | Telemann/Bach/Treiber u. a. | 18.00

marotte Figurentheater | Koalabär und Freunde | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Studio Rabus Durlach | Die Zähmung des Steppenswolfs: Ninon und Hermann Hesse | Theater Die Spur | 19.00

Städt. Galerie | Komponistinnen II: Chorkonzert Studio Vocale | 19.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Musik – der Liebe Nahrung | 18.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Volksliedersingen | 18.00

Ev. Kirche Weingarten | Junge Südwestdt. Philharmonie/K. Christians (Flöte) | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Diggin‘ Opera | Musiktheater für Jugendliche | 17.00

Figurentheater PF | Der Froschkönig | ab 4 J. | 11.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Adieu, Herr Muffin | ab 5 J. | 15.00 | Kleinkunstpreis Ba-Wü: Berta Epple/Michael Krebs/Nikita Miller/Zink! | 19.00

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Die Zwei auf der Jagd nach dem Ritterschatz | Mitmach-Krimi ab 8 J. | 16.00

Ludovici-Kapelle Jockgrim | Klezmer und mehr | Duo Klarissimo | 18.00

Peterskirche HD | Händel: Samson | Bachchor | 19.00

Reithalle RA | Mascha und der Bär | Kasperletheater | 11.00 + 15.00

Schloss Bruchsal | Ein Tag in Versailles | Benefizkonzert der MuKs Bruchsal | 17.00

Schloss Neuenbürg | Eine Reise durch den Welt-Innenraum | Theater | 19.00

SRH Gesundheitszentrum Dobel | Hyein Joeng/Minkyung Kim (Klavier) | Bach/Mozart | 18.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Vermessung der Welt | 17.00 | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Verwanzt | Theater ab 12 J. | 19.30

Theater HD | Die Dreigroschenoper | 19.00

Theater PF | Frankenstein Junior | Musical | 15.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Himmel und Hände | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Café Palaver | Pride Pictures Prunch | 11.00

ibz | Von der Demokratie zur Diktatur: Karlsruhe 1930-1939 | Vortrag | 11.00

Kaffeehaus Schmidt | 88 Jahre nach Franz Biberkopf | Sigrid Kleinsorge, Lesung | 11.00

Karlsburg Durlach | Was gefährdet die europäischen Demokratien? Was stärkt sie? | Podiumsgespräch | 18.00

Kinemathek | Pride Pictures | Oufsaiyed Elkhortoum | 16.00 | Mehr als schwul | 18.00 | My Days Of Mercy | 20.00

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Kleine Kuschelmonster | DIY-Workshop | 10.00

Kunst & mehr (Uhlandstr. 30) | Offenes Atelier | 13.00

Schloss | AIDS-Hilfe Benefiz Kunstversteigerung | Vorbesichtigung | 14.00 | Auktion | 15.00

Stephanssaal | Kuba | 16.00 | Syrien | 19.00 | Multivisionsshows

vhs | Römisches Trier, romantisches Saarburg und die Weinkultur an der Mosel | 15.00

Region

Bad Bergzabern | Herbstzauber – Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Bruchsal | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Ettlingen | Herbstmarkt | 11.30 | Shopping Sonntag | 13.00

Kulturhalle Remchingen | 5. Remchinger Hochzeitstag | 11.00

Kulturhaus Osterfeld PF | European Outdoor Film Tour 19/20 | 16.00 + 20.00

Pfinztaler Kunsttage | www.pfinztaler-kunsttage.de

Schloss Bruchal | DMM: Mit Äffchen und Drehorgel – Die Jahrmarkt-Gretel erzählt | 14.00

Schloss Neuenbürg | Schmutzilla. Ganz schön verfressen | Lesung ab 4 J. | 14.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Auf nach Afrika! | Familiensonntag | 14.00

Stadthalle Gernsbach | Die siebziger Jahre – eine Zeitreise mit Bildern und Musik | 19.00

Tankturm HD | Jazz in Deutschland | W. Knauer & N. Johänntgen |

Gespräch | 12.00