21.05.2017

Club/Live Musik

Baptisten-Gemeinde (Ohiostr. 17) | Undivided | A Cappella | 18.00

Jubez | Bejarano & Microphone Mafia | 19.00

P8 | Krank/Bike Age/Broncho Spasmus | Punk | 19.00

Knielingen | Kultur Karussell: Harry Kienzler/Die Intendanten/Duo Desafinados/Die Zehn | www.wirkstadt-knielingen.de | 15.00

Kulturhaus Mikado | Tanzcafé | 15.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tempel | triosence | Jazz | 20.00

Substage | Dorje feat. Rob Chapman | 20.00

Tollhaus | SWR2 NowJazzSession | Helsinki Songs | Trygve Seim (Sax) | 20.00

Region

Bergfried Bruchsal | Right Time/The We’Club | Rock/Blues/Folk | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Right Time & The We Club | 20.00

SAP Arena MA | DJ Bobo | 19.00

Weingut Mattern Neustadt-Haardt | Papatan | Celtic Folk/Moritaten | 13.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert: Beethoven/Krása u. a. | 11.00 | Einführung in Die Jungfrau von Orléans | 11.00 | Der Liebestrank | 19.00 | Möglicherweise gab es einen Zwischenfall | 19.00

K2 | Honig im Kopf | 18.30

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 11.00 | Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte... | ab 3 J. | 16.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 11.00 | Hexenjagd | ab 14 J. | 19.00 | Kosakenzipfel – Loriot-Abend | 19.00

Schloss Gottesaue | Apropos Japan:Abschlusskonzert | 11.00

Stadtkirche Durlach | Haydn : Die Schöpfung | S. Goetz (Sopran)/M. Erhard (Tenor)/G. Gädker (Bass)/Kantorei/Kammerphilharmonie | 18.00

Stephanienbad | Ali Jabor (Oud)/Wini Uhrig (Lesung) | 19.30

Studentenhaus | Cats | Musical des KIT-Triaters | 20.00

Turmberg Durlach | Bläserphilharmonie Musikforum Durlach | 11.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | Theater | 15.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Wo die wilden Kerle wohnen | ab 5 J. | 15.00

Festspielhaus BAD | Trio Avenhaus – Neunecker – Weithaas | Romantisches füs Horn | 11.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Polizeimusikkorps K’he | 19.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Orgelfrühling | Rudolf Peter | Franck/Vierne u. a. | 19.00

Klinik Reichenbach Waldbronn | HfG-Klavierrezital | 19.30

Klosterkirche Maulbronn | Festgottesdienst zur Eröffnung der Klosterkonzerte | 10.00 | K. Gundermann: Des Menschen Wille | M. Ullmann (Tenor)/F. Wörner (Bass)/Chor/Instrumentalsolisten | 18.00

Kupferdächle PF | Theaterspiele: Cat Cat Black Cat | Performance nach E.A. Poe | 11.00

Kurhaus Baden-Baden | Meine Mama Muh | Theater ab 4 J. | 15.00

Löwensaal Nöttingen | Young Drummers in Concert | 17.00

MuKs Bruchsal | Momo | Theater nach M. Ende | 17.00

Rosengarten MA | Helmut Lotti | 20.00

Schloss Bruchsal | Immortal Bach | Simone Rubino (Multi-Percussion) | 20.00

Schloss Favorite RA | Bella Italia | Quantz-Collegium | 19.00

Schloss Neuenbürg | Animals – Tierisches Nummerprogramm | Figurentheater | 13.00 + 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Du (Normen) | 17.00

Theater BAD | Ein Känguru wie du | ab 8 J. | 16.00 | Switzerland (DSE) | 19.00

Theater treppab Bruchsal | BLB: Cyber Cyrano | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Internationaler Museumstag

Beim Schupi | Brunch | 11.00

ibz | Der Nationalpark Schwarzwald | Vortrag | 11.00

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kinemathek | Meine griechischen Ferien | ab 9 J. | 15.00 | Nocturama | F, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Messe | EUNIQUE – Int. Messe für Angewandte Kunst & Design + LOFT – Das Designkaufhaus | 11.00

Regierungspräsidium | Modenschau im Rahmen der Ausstellung Mode nach Maß | 14.00

Schloss | Ramses Spezial: Experten über die Schulter geschaut | 14.00

Stadtmuseum | Karlsruhe. Heimat des Zweiraderfinders | 15.00

Tollhaus | Drei Frauen aus Deutschland | literarische Revue | 19.00

vhs | Der Brexit und die Europäische Union | 15.00

Waldzentrum (Linkenheimer Allee 10) | WaldHeimat-HeimatWald | Tag der offenen Tür | 11.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Aktionstag: Faszination Greifvögel + Tag der Feuerwehren + Outdoor-/Aktiv-Erlebnisse im Nördl. Schwarzwald

Horbachpark Ettlingen | MaiBike | Cross-Rad-Tour | 8.00 | Rahmenprogramm | 11.00

Hufeisen Germersheim | Evangelio – ein Luther-Roman | Feridun Zaimoglu | Lesung | 19.00

Rosengarten Ettlingen | Montmartre: 10 Jahre Art Ettlingen | 12.00

Stadttheater Bruchsal | Bücherflohmarkt | 16.00

Städt. Galerie Offenburg | Raymond E. Waydelich | Künstlergespräch | 11.00