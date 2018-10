21.10.2018

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Das Ich | Elektro/Industrial | 18.00

Jubez | The Brandos | 20.00

NCO-Club | Freies Tanzen | DJ | 20.30

P8 | Harm Done/Regional Justice Centre | Hardcore | 15.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00 | Des Kelly | Irish Songs | 19.00

Tempel | 30 Jahre Up to Date Big Band & Teddy Schmacht/Dorothee Sonntag-Molz | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Nicole Johänntgen | 20.00

Dependance Sulzfeld | JCT-Trio | Jazz/Pop | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert ZeitGenuss Festival | Thorvaldsdottir/Kurtág/Debussy u. a. | 11.00 | Tiger und Löwe | 15.00

Emmauskirche Waldstadt | K’her Holzflötensensemble | Purcell/Pärt u. a. | 18.00

Ev. Stadtkirche | Abschlusskonzert ZeitGenuss Festival | CoroPiccolo/ICE New York | Pärt/Thorvaldsdottir/Brahms u. a. | 19.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 18.00

Lutherkirche | Lebendiges Wasser | Posaunenchöre Laurentius-/Lutherkirche | 18.00

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 11.00 | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 14.00 + 16.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Mikado | Sonntags Tanzcafé | 15.00

Schloss Gottesaue | Kinder- und Schülerkonzert | Thorvaldsdottir/Xenakis u. a. | ab 6 J. | 15.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 18.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Duo Appassionata | 18.00

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 15.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Volksliedersingen | 18.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Herr Walter lädt ein | 17.00

Ev. Kirche Weingarten | Abschlusskonzert Weingartner Musiktage | Südwestdt. Kammerorchester PF/M. Buchanan (Posaune) | Haydn/Grieg u. a. | 19.00

Festplatz Weingarten | Pippi Langstrumpf in Taka-Tuka-Land | Marionetten-Theater | 16.00

Festspielhaus Baden-Baden | Amatis Piano Trio | Schostakowitch/Tarrodi u. a. | 11.00

Haus am Westbahnhof LD | Albin und Lila | Figurentheater ab 4 J. | 16.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Kammerchor Ettlingen/M. Bieringer (Orgel) | Gjeilo/Pärt/Elgar u. a. | 19.00

Kellertheater RA | Milton’s Place | Tragikomödie | 17.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Bremer Stadtmusikanten | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Zartbitter | Komödie | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Ritter Rost und das Gespenst | 15.00

Michaelskirche Söllingen | K’her Barockensemble | Telemann/Pergolesi/Vivaldi | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Leben des Galilei | 17.00 | Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 19.00

Theater im Pfalzbau LU | Willkommen in Deutschland | 12.00 | Weltfest | 13.00 | Jazeera – Die Insel | 18.00

Theater im Riff Bruchsal | Scherz beiseite | Krimi | 19.30

Waldklinik Dobel | HfM-Studierende | Bach/Schubert/Debussy u. a. | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Filmpalast am ZKM | Halloween 2018 | Preview | 20.00

ibz | 20 Jahre Sonntagscafé | 11.00

Kaffeehaus Schmidt | Literaturcafé | Sigrid Kleinsorge: Eine Reise | 11.00

Kinemathek | Pride Pictures | Princess Cyd | USA, dt. UT | 15.00 | Mehr als schwul (Kurzfilme) | 17.30 | Genderbende | ND, dt. UT | 20.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Nehemia-Initiative | Kleidertauschparty | 16.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Erzählcafé | 14.00

Räume (Linkenheimer Allee 8) | Brunch | 10.00

Schloss | 20. AIDS-Benefiz-Kunstversteigerung | Vorbesichtigung | 14.00 | Auktion (Harald Schwiers) | 15.00

Yoga Vidya Zentrum | Meisterung von Nauli Shatkriya | 8.30

Region

Altes Dampfbad Baden-Baden | Rachel von Morgenstern | Künstlergespräch | 15.00

Ettlingen | Herbstmarkt & Shopping-Sonntag | 13.00

Heidelsheim | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Kulturhalle Remchingen | 4. Remchinger Hochzeitstag | 11.00

Odeon Kino MA | Enjoy Jazz Cinema: A portrait of Esbjörn Svensson | 11.00

Pfinztal | www.pfinztaler-kunsttage.de | 12.00

Sportgelände am Wasen Völkersbach | Benefiz-Volkslauf | 8.30

Stadtbibliothek Ettlingen | Monster-Familiensonntag | 14.00 | Riesen, Zwerge, Monsterwesen | Musikal. Erzähltheater | 14.30 + 16.00

Technoseum MA | Aktionstag Meet and Code (EU Code Week) | 9.00

Wilhelm-Hack-Museum LU | Kunst im Delta – Was braucht die Szene? | Podiumsdiskussion | 16.00