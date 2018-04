22.04.2018

Club/Live Musik

Jubez | Dudefest: Converge/Crowbar/Thou/Grave Pleasures/Beehoover/Nyos | 17.30

Kleine Kirche | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel)/Reginaldo Oliveira (Choreograph/Tänzer) | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00 | Jolly Jackers (Folkrock) | 19.00

Stadtkirche Durlach | Psalmvertonungen | Durlacher Kantorei/Solisten | Mendelssohn/Lewandowski/Bernstein | 18.00

Tempel | The People United Will Never Be Defeated! | F. Steiniger (Klavier) | 15.00

Tollhaus | Malia | Jazz/World/Pop/Rock | 19.00

Region

Café Central Weinheim | Warrior Soul | Metal | 20.00

Halle 02 HD | The Cool Quest | Hip Hop | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Kontra K (Rap) + Philharmonie Baden-Baden | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Jungfrau von Orléans | 15.00 | Wir brechen auf! | 17.30 | Ya Kebir | 18.00

Das Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 18.30 | Murzarellas Music-Puppet-Show | 19.00

Insel | #Lieblingsbuch 4 | Vorlese-Reihe für Kinder | 15.00

K2 | Gatte gegrillt | 18.30

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Jumbo und Winz | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Tempel | zeit.los | Tanztribüne | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Stimmenzauber mit F. Sahin-Scholl/R. Späth/ J. Kalpers | 19.00

Congress Centrum PF | Südwestdt. Kammerorchester PF/Christoph Eß (Horn) | Haydn/Stamitz/Mozart u. a. | 19.00

Ev. Stadtkirche BAD | Athos Ensemble | Monteverdi/Gounod u. a. | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Vom kleinen Maulwurf, der… | marotte Figurentheater | ab 3 J. | 16.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Orgelfrühling | Prof. H. Deutsch | Bach/Pachelbel/Franck u. a. | 19.00

Himmelreicher Puppentheater Langensteinbach | Die Erfindungen des Prof. Magnus | ab 4 J. | 15.00

Hist. Ratssaal Speyer | Apparition | Purcell/Crumb u. a. | 18.00

Jägerhaus Forst | Ensemble Saxetto Classico | Gershwin/Piazzolla u. a. | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Kopfsalat | Improtheater | 20.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von R. Cooney | 18.00

Kulturhalle Remchingen | Cembalotag | Konzerte/Ausstellung | 13.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Ass-Dur | Musikcomedy | 19.00

Stadthalle Gernsbach | SWR Swing Fagottett | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Prinzessin und der Schweinehirt | ab 6 J. | 15.00

Theater BAD | Reise zum Mittelpunkt der Erde | ab 10 J. | 16.00 | Faust II | Tragödie | 19.00

Theater HD | Deutschsprachiger Autorenwettbewerb II | 13.30 + 14.30 + 16.00 | Homohalal | 20.30

Zwinger HD | Pussy Riots | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Friedhof | zeitgeistwandern.de | Epochenwanderung zum Thema: Revolution/Evolution | 14.00

Bad. Staatstheater | Top Goon | Lesung in dt./arabischer Sprache | 20.30

Durlach | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Hubraum Durlach | Brunch | 10.00

Innenstadt | Fest der Sinne | 11.00 | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Kinemathek | Das Geheimnis des Magiers | ab 7 J. | 15.00 | Hier sprach der Preis | D, dt. UT | 17.00 | Freiheit | D/Slowakei | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Rondellplatz | Aufbruch in eine Zeit der Rechtsgleichheit | stattreisen | 11.00

Schauburg | Independent Days: Arbeitswelten 4.0 | 13.00 | u. a. | Banff Mountain Film Festival | 17.00 + 20.30

Schloss | zeitgeistwandern.de | Epochenwanderung zum Thema: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit | 10.30

Schwarzwaldhalle | Münzmesse | 9.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 13.00

Substage | Popnetzmeeting | Schwerpunkt: Bandmarketing

vhs | Wo liegen die Grenzen der Toleranz | Vortrag/Gespräch | 15.00

Weststadt | Verkaufsoffener Sonntag: Laden Zwei/Nick & Nora/Weinlade/efbe Möbelart/&mina/Anke Drechsel | 13.00

Region

Alfons-Kern-Turm PF (Vorplatz) | Anton & Emma | Quartiersfest an der Enz: EMMA Kreativzentrum/HS PF/Café Roland u. a. | 11.00

Kloster Eußerthal | Bauern-/Handwerkermarkt | 11.00

Kurhaus Todtnauberg | Schwarzwälder Kirschtortenfestival | 11.00

Mundoplatz Minfeld | Eröffnung: Kunst auf öffentlichen Flächen | 11.00

Museum im Ritterhaus Offenburg | Die brüllende Steppe | Lesung/Gespräch | 11.00

Rhodt unter Rietburg | WeinTestival/KunstFestival in den Winzerhöfen

Schloss Bruchsal (DMM) | Gasthof zumWeidenberg: Musik in Gaststätten, Restaurants und Kaffeehäusern | 14.00

Städt. Galerie Offenburg | Axel Bleyer (Fotografie) | Familien-Aktionstag | 14.30