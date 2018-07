22.07.2018

Club/Live Musik

Günther-Klotz-Anlage | Klassik-Frühstück/Entenrennen/Ibrahim Electric/Tonbandgerät/Olli Schulz/Simple Minds/DJs/Sportpark u.v.m. | 10.30

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Region

Haus Pannonia Speyer | Albert Koch’s Acoustic Blues Company | 11.00

Kö Neun Deidesheim | Cris Cosmo | 15.00

Zur Schwarzen Katz Graben-Neudorf | For Two | Musikbrunch | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Love Is a Battlefield | Songs/Stories | 19.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Ensemble Sorpresa/Balletstudio La Remise | Kammermusikal. Tanzstücke | 19.00

Das Sandorn | En Suite – Allein mit Audrey Hepburn | 18.30

Ev. Stadtkirche | Int. Orgelsommer | Blaues Sofa: Talkrunde | 19.30 | Inge Beck | Bach/Gade/Franck u. a. | 20.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 11.00

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Shrek | Musical | 17.00

Barockresidenz RA | Klingende Residenz: Vocalensemble Rastatt/F. Dupree (Klavier) u. a. | Rossini | 11.00

Festspielhaus BAD | Mariinsky Orchester/Daniil Trifonov (Klavier) | Mussorgski /Skrjabin | 17.00

Johanneskirche Künzeslau | Hansjörg Albrecht (Orgel) | Vivaldi/Bach | 17.00

Kloster Maulbronn | SWR Big Band/Fola Dada (voc) | 12.00 | Bernd Glemser (Klavier)/Stuttgarter Philharmoniker | Rachmaninow/Beethoven | 19.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini&Co | Masterclasses der Akademie BelCanto | 11.15 | Rossini: L’Equivoco Stravagante | 15.00 | Rossini: Trio Zedda | 20.00

Kupferdächle PF | Der Pablo | Krimikomödie | 15.00

Schloss Edesheim | Eure Mütter | Comedy | 20.00

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30

Schloss Favorite RA | Musik der Klassik | Quantz Collegium | 19.00

Schloss HD | Shakespeare in Music | 20.30 | Anatevka | Musical | 20.30

Schloss Langenburg | Concertino Ensemble | Auf Paganinis Spuren | 17.00

Schloss Neuenbürg | Der goldne Topf | Theater | 19.00

Schlosspark Bruchsal | BLB: Ein König zu viel | ab 4 J. | 11.00 | Die Nibelungen (zu dritt, aber komplett) | 15.00 | Der Räuber Hotzenplotz | ab 6 J. | 16.30 | Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.30

Stadtkirche Eppingen | Jona | Kindermusical | 17.00

Villa Wieser Herxheim | Gesangswettbewerb Stimmenzauber | Puccini/Bizet u. a. | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Günher-Klotz-Anlage | Das Fest: Slam Poesie | 16.30

Lago | Familienbrunch | 10.00

Räume (Linkenheimer Allee 8) | Brunch | 10.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | Das Leben ist ein Fest | 21.30

Region

Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | Rundgang | 12.00

Fashion Outlet Zweibrücken | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Festplatz Gernsbach-Obertsrot | Jubiläumsfest 125 Jahre Feuerwehr in Obertsrot: Großer Festumzug | 14.00 | Tikibar | 19.30

Innenstadt PF | Gruschtelmarkt | 11.00

Kirchplatz Oberachern | Naturpark-Markt | 12.00

Marktplatz BAD | Marktplatzfest: Tanzschule Tanzkraftwerk/ Musikvereien Haueneberstein/Big Band des Bundespolizieorchesters München u.a. | 12.00

Stadtmuseum PF | Tour de Bijouterie | 11.00

Metropol Kino Stuttgart | indisches-filmfestival.de

Waldrennbahn Seckenheim Mannheim | Das Rhein-Neckar Genuss & Gartenfest | 11.00