22.03.2020

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Kleine Kirche | Wolfgang Abenschön & Akzente (Rock Gospel)/Stefan Unser (Poetry Slam)/Epi (Ober-/Untertongesang) | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00 | Des Kelly | 19.00

Tollhaus | Fischer-Z | Pop/Rock | 20.00

Tom Boller Ladengalerie | Dieter Franke Ausstellungseröffnung | Simsek Dogan (Saz/Gesang) & Daniel Topitsch (Bass) | 19.00

Region

Café Chaos Wörth | Das Trio – Tribute to Swing | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Tag der Musik | 14.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert | Schubert /Fauré u. a. | 11.00 | Faust (Oper) | 19.00 | Mein Jahr ohne Udo Jürgens | 19.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Sofies Welt | Neues Hoftheater | 17.00

Christuskirche | Hyejoung Choi (Orgel) | Bach/Brahms/Reger | 11.30

Das Sandkorn | Saugroboter an die Macht! | 18.30

Ev. Kirche Knielingen | Bauernkantate und mehr | Bach/Händel | 17.00

Ev. Stadtkirche | Ökumen. Gottesdienst zu den Int. Wochen gegen Rassismus | 10.30

Jakobus-Theater | Gretchen 89 ff | Theatergruppe Lampenfieber | 20.00 | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 18.30

Kammertheater | Bed of Roses | 18.00

Konzerthaus | Sixx Paxx | 15.00

marotte Figurentheater | Ein Schaf fürs Leben | ab 5 J. | 11.00 | Pit Pinguin | ab 3 J. | 16.00 | Adams Äpfel | 19.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | 18.00

St. Stephan | Chor-/Orchesterkonzert | Beethoven/Poulenc u. a. | 17.00

Tempel | Sindbad der Seefahrer | Tiyatro Diyalog | 15.00 + 17.00

Tollhaus | Enzo Paolo | Zaubershow ab 3 J. | 15.00 | Enzo Paolo | Zaubergala | 19.00

Region

Capitol MA | The Petits Fours Show | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Deckel drauf | Schwarze Komödie | 19.00

Figurentheater PF | Jona und der Wal | ab 5 J. | 15.00

Forum-König-Karls-Bad Bad Wildbad | Nikka Mae Lopez (Sopran)/Lisa Golovnenko (Klavier) | Beethoven/Mahler u.a. | 11.00

Halle 02 HD | Chako Habekost | 20.00

Hist. Kirche Minfeld | Kurpfälzer Madrigalisten und Freunde | Nors S. Josephson, Johannes Passion | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Amber Hall | Mysterytheater | 19.00

Mehrzweckhalle Ötigheim | Die Puppenfee | Ballett | 15.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Café Europa | Respekt! Kein Platz für Rassismus! | 11.00

Schloss Ettlingen | Sebastian Manz (Klarinette)/Martin Klett (Klavier) | Schumann/Strawinsky u. a. | 18.00

Stadthalle Ettlingen | Peter Pan | Musical ab 5 J. | 15.00

Stadtkirche Unserer Lieben Frau Eppingen | Markus Eichenlaub (Orgel) | Respighi/Duruflé u. a. | 17.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin | Ein Abend für Thomas Brasch | 19.30

Theater Baden-Baden | Oh, wie schön ist Panama | ab 3 J. | 14.00 | Auf der Suche nach Justicia | ab 5 J. | 15.00 | Blauer als sonst | ab 12 J. | 16.00 | Michael Kohlhaas | ab 16 J. | 19.00

Theater HD | Katja Kabanova | Oper | 19.00

Theater PF | Die verkaufte Braut | Oper | 15.00 | Der goldne Topf | 20.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Was geht mich die Welt an? | 16.00

Wohnstift Rüppurr | Jasmin Désirée Schaff (Mezzosopran)/Donguk Choi (Klavier) | Brahms/Schumann u.a. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Garten der Religionen | Wie viel haben Antisemitismus und Islamfeindlichkeit mit Religion zut un ? | 14.30 | Traces of Little Feet | Film | 16.00

Kinemathek | Die Schneekönigin | ab 6 J. | 15.00 | Autobahn | D | 17.00 | Über die Unendlichkeit | Schweden, dt. UT | 19.00

Kohi | F.W. Murnau: Tabu | Stummfilmvertonung mit G.A.P. | 20.00

Kulturküche (Kaiserstr. 47) | Über den Tellerrand zusammen kochen | 11.00 | Die Kulturreise: Selbsterfahrungsspiel | 14.00

Mikado | Frauen-Kleidertausch | 16.00 | 150. Geb.-tag von Gustav Landauer | Ausstellungseröffnung/Vortrag | 20.00

Schloss | Die Kunst der Kalligrafie | Vorführung/Mitmachangebot | 14.00

vhs | Die Schokoladenseite des Lesens | Lieblingslesestücke | 15.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Syrien - Erinnerungen an ein Land ohne Krieg | Multivisionsshow | 17.00

Dezernat 16 HD | Green World Tour | Nachhaltigkeitsmesse | 11.00

Gemeindezentrum Friedenskirche Kandel | Südafrika | Multivisionsshow | 19.00

Marktplatz Kandel | Fahrzeugmesse Kandel mobil/Verkaufsoffener Sonntag

Rathaus Bruchsal | Bruchsal unterm Hakenkreuz | Stadtrundgang | 13.30

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt für Kinderkrebshilfe | 11.00

Stadthalle Gernsbach | Uganda – Heimat der Berggorillas | Multivision | 18.00

Stadthalle Kandel | Energiemesse | 10.00