22.10.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | New Noise: And So I Watch You From Afar | 19.00

P8 | Soulground/Ashes/Method Of Proof | 20.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Region

BASF Gesellschaftshaus LU | Enjoy Jazz | Amok Amor | 20.00

Fabrik Bruchsal | Brian Downey’s Alive & Dangerous | 20.00

Festspielhaus BAD | Avital meets Avital | Jazz | 17.00

Kurhaus Waldbronn | Pajazzo – Palatine Jazz Orchestra/Marching Band MV Etzenrot | Bigband Jazz | 18.00

Rosengarten MA | Chris Rea | 20.00

SAS Neckarhelle HD | Enjoy Jazz Matinée: Thorsten Schmidt | Musik-Gespräch | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Götterdämmerung | 15.00 | Rastetter & Wacker treffen Freunde | Benefiz | 19.00 | Karnickel | Komödie | 19.00

Brauhaus 2.0 Knielingen | Marek Fis | Comedy | 20.00

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 18.00

Ev. Stadtkirche | 500 Jahre Reformation | Coro Piccolo/K’her Barockorchester/Solisten | Bach/Raiser | 18.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 18.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | 11.00 + 15.00 | Männer sind anders. Frauen auch! | 19.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heinz Erhardt-Abend + Büffet | 18.00

St. Stephan | Gottesdienst mit Bachkantate | 11.30

Tempel | Küchenrevue | Kammermusik/Tanz | 18.00

Region

Albert-Schweitzer-Gymn. Gernsbach | Daniel Reith (Klavier) | Brahms/Grieg | Nothilfe-Benefiz | 17.00

Altes Rathaus Bretten | Duo Appassionata | Schumann/Brahms u. a. | 18.00

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Jugendsinfonieorchester | 17.00

Congress Centrum PF | Max Raabe und das Palastorchester | 20.00

Ev. Kirche Weingarten | Abschlusskonzert Musiktage | S. Berner (Trompete)/F. Martino (Klavier)/Südwestdt. Kammerorchester PF | 19.00

Ev. Stadtkirche Heidelsheim | Orgelspaziergang | 18.00

Exil Theater Bruchsal | Josef Brustmann | Kabarett

Festplatz-Zelt Weingarten | Der kleine Rabe Socke | Marionetten-Theater | 11.00 + 15.00

Festspielhaus BAD | Gringolts Quartett | 11.00

Himmelreicher Puppentheater Langensteinbach | Kasper in der Drachenhöhle | ab 4 J. | 15.00

Hist. Museum Speyer | Löwernherz und Saladin | Capella Antiqua Bambergensis | Mittelalt. Musik | 19.00

Jägerhaus Forst | Busch Kollegium | Busch/Brahms u. a. | 19.00

Kellertheater RA | Fünf Farben Rot | 17.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die drei kleinen Schweinchen | ab 4 J. | 15.00

Rosengarten MA | Mannheimer Philharmoniker/Olga Zado (Klavier) | 19.00

Stadthalle Gernsbach | Die drei kleinen Schweinchen | Figurentheater | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Theater BAD | Fast normal | Musical | 19.00

Theater HD | Der gute Mensch von Sezuan | 15.00

Theater im Pfalzbau LU | Judas | von L. Vekemans | 17.00 | Göteborgs Operans Danskompani | 19.30

Theater treppab Bruchsal | BLB: Ein König zu viel | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Kaffeehaus Schmidt | Literaturcafé: Candace Carter | 11.00

Kinemathek | Louis & Luca und die Schneemaschine | ab 6 J. | 15.00 | 66 Kinos | + Regisseur Philipp Hartmann | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Mikado | Sonntags-Tanzcafé | 15.00

Naturkundemuseum | Der Garten als Igelparadies | Vortrag | 12.00 | Igel | Bildvortrag | 13.00 | Igel | Bildvortrag/Vorführung | 15.00

Schloss | Kunstversteigerung zugunsten der AIDS-Hilfe | Vorbesichtigung | 13.00 | Auktion | 15.00

vhs | Glück, Freiheit, Urteilskraft: alles nur eine Lifestyle-Frage? | 15.00

Region

BadnerHalle Rastatt | Gaia Kongress | 11.00

Festhalle Blankenloch | Naturheiltag Stutensee | 10.00

Haus des Gastes Bühlertal | Naturpark-Genussmesse | 11.00

Pfarrsaal St. Wendelinus Untergrombach | Herbst- und Sängerfest | 11.00

Pfinztal | www.pfinztaler-kunsttage.de | 12.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Maus-Parade: Spieleshow/Zeichen-Workshops u. a. | 14.00

Stadthaus N1 MA | Architekturtage: Urban Thinkers Campus | Kolloquium | 8.00

St. Cosmas und Damian Untergrombach | Konzertlesung 2Flügel | 19.00