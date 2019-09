22.09.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Albtalbahnhof (Unterführung) | Andrea Doria | Udo-Lindenberg-Tribute | 10.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

P8 | Half Girl/Shitney Beers | 20.00

Scruffys Irish Pub | 20 Years Birthday Party: Jamie Clarkes Perfect | 20.00

Region

Altes Volksbad MA | Sherpa The Tiger | Krautrock | 21.00

Café Central Weinheim | Carrousel | Chanson/Pop | 20.00

Café Chaos Wörth | Blue in Green feat. Jens Bunge | Jazz/Swing | 19.00

Kinderschutzbund PF | Flohzirkus Orquestra | 15.00

Kulturhaus Kehl | GlasBlasSing: Flaschmob | 19.00

Theresienhaus Malsch | Kultur-/Begegnungsfest: Marco Augusto Quartett | 17.30

Weinland Meckenheim Neustadt-Mußbach | Reflection | 15.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Einführung in Struwwelpeter – Shockheaded Peter | 11.00 | Hoffmanns Erzählungen | 16.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 16.00

Hemingway Lounge | Tiersen trifft Chopin | Ieva Dudaite (Klavier | 19.00

Jakobus-Theater | Babytalk | Musical | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 18.30

Kammertheater | Tinder | Musical | 18.00

marotte Figurentheater | Die drei Räuber | ab 4 J. | 11.00

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 18.00

Tollhaus | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Compagnie Crelle | 16.00 + 18.15 | De Stijle Want | 16.30 | Cie Circocentrique | 17.00 + 19.30 | Rough Connections & Human Collective Blame Game & The Nordic Council | 17.30 | Monki Business | 19.30

Region

Chawwerusch Theater | Rosa B. – beinahe vergessen | 19.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Südpfälzer Männerchor | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Krabbel-Konzert für Babys/Kleinkinder | 16.00

Klosterkirche Maulbronn | Duo Maingold | Schumann/Debussy/Ibert u. a. | 18.00

Kloster Schöntal | Ilona T. (Violine)/Wen-Sinn Y. (Cello)/Michael S. (Klavier) | Tschaikowsky/Schubert | 17.00

Lutherische Kirche PF | Südwestdt. Kammerorchester PF | 18.00

Schloss Favorite RA | Musik der Klassik | Quantz-Collegium | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Vermessung der Welt | 19.30

Theater Baden-Baden | Switzerland – Der Fall Patricia Highsmith | 19.00

Theater HD | Die Dreigroschenoper | 19.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Himmel und Hände | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Baden-Marathon | 9.30

Galerie Tragbares Glück (Schillerstr. 2) | Gabriele Münster (Malerei)/Beate von Appen (Schmuck) | Vernissage | 14.00

Kinemathek | Exhibition in Screen: Matisse | 17.00 | Photograph | IN, dt. UT | 19.00

Kleine Kirche | Wo würde Jesus seine Sandalen kaufen? | Gottesdienst zum Thema Kleidung und Gerechtigkeit | 19.00

Kohi | Der letzte Mann | G.A.P | Live Stummfilmvertonung | 20.00

Naturschutzzentrum Rappenwört | Tag der offenen Tür: Bauhaus trifft Natur | 11.00

Rheinstrandbad Rappenwört | Hunde-Schwimmen | 10.00

Region

Bahnhofsvorplatz Kandel | Fest des Federweißen | 12.00

Horbachpark Ettlingen | Kinderfest | 13.00

Kulturhalle Remchingen | Herbstfest OGV Singen | 9.00

Kupferdächle PF | fotocamp Pforzheim | 18.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Kürbisfest | 15.00

Marktplatz Bretten | Brettener Weinmarkt + verkaufsoffener Sonntag

Schloss Bruchsal | DMM: Musikautomaten in Film und Kino | 14.00 | Rund ums Schloss | 15.00 | Wie überwintern Insekten und Bienen? | 15.00

Stuttgart | Art Alarm | Galerienrundgang | 11.00