23.12.2018

Club/Live Musik

Cantina Majolika | Driving Home For Christmas | 19.00

Die Stadtmitte | Stufentreffen für alle | Pneumatix (Mixed) + Henk/Brother & Sister/Markus Haas (Elektro) + Newcomer-Contest | 22.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00 | Jamie Clarke’s Perfect Christmas Party | 20.00

Topsy | Christmas Vorglühen | DJ Giovanni | 22.00

Region

Café Central Weinheim | R.A. The Rugged Man/A.F.R.O. aka All Flows Reach Out/Female MC Psalm One | Hip Hop | 21.00

Watts Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00

Weihnachtsmarkt RA | Cris Cosmo & Tobias Nessel (dr) | 17.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Weihnachtssingen | 11.00 + 16.00 | Aschenputtel | 14.00 + 17.00 | Jacques Brel – on n’oublie rien | 19.00

Carl-Kaufmann-Stadion | Weihnachtliches Stadionsingen | 17.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 16.00 | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 19.00

Ev. Stadtkirche | Gloria | Adventskonzert Cantus Juvenum | Vivaldi/Vaughan-Williams/Rheinberger | 17.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 14.30 + 18.00

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Dt. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz/M. Cabeza (Violine) | L. Mozart/Beethoven u. a. | 19.30

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 11.00 + 16.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Stadtkirche Durlach | Weihnachtssingen bei Kerzenschein | Durlacher Singschule/Bläserensemble | 17.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Schwanensee | Mariinsky Ballett | 17.00

Figurentheater PF | Frau Holle | ab 4 J. | 11.00 + 15.00

Himmelreicher Puppentheater Karlsbad | Haltestelle Theaterplatz | ab 4 J. | 15.00

Rosengarten MA | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel | Filmkonzert | 19.00

Schloss Bruchsal | CVJM-Posaunenchor | 13.00 | Märchen | 15.00 + 16.00 | Wir warten auf Weihnachten | Familienkonzert | 17.00

Schloss Schwetzingen | La verità in cimento | Oper von A. Vivaldi | 15.00

Theater Baden-Baden | Das kalte Herz | ab 5 J. | 15.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Weihnachtsgeschichten | ab 5 J. | 15.00 | Fanny und Alexander | Schweden/F/D | 17.00 | Überraschungsfilm letzte Aufführung 2018 | 19.00

Kirchplatz St. Stephan | Christkind | 14.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Rathaus Durlach | Weihnachts-Künstlermarkt | 11.00