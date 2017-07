23.07.2017

Club/Live Musik

G.-Klotz-Anlage | Das Fest: DJs/Sportpark/Theater/Poesie Slam u. a. | Thomas Siffling Flow/Lotte/La BrassBanda/Amy MacDonald | 15.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Region

Marktplatz Baden-Baden | Marktplatzfest: Weindorf/Live-Musik/Kulinarisches

Rastatt | Internationales Stadtfest

Rathaushof Neustadt | Marcel Adam Trio/Joscho Stephan Trio | 19.00



Bühne/Klassik

Albert-Schweitzer-Saal | Sommerfest des Cantus Juvenum | 16.00

Ev. Stadtkirche | Int. Orgelsommer | Talk | 19.30 | Christian-Markus Raiser | Bach/Listz u. a. | 20.30

G.-Klotz-Anlage | Klassik-Frühstück Bad. Staatskapelle | 10.30

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 18.30

marotte Figurentheater | Teufelchen und die Pfannkuchen | ab 4 J. | 11.00

Sandkorn | Kosakenzipfel | Loriot-Abend | 19.00

Waldenserkirche Palmbach | Mandolinata/Kim Gadewoltz (Sopran) | Brahms/Debussy/Sibelius u. a. | 18.00

Region

Barockresidenz RA | Klingende Residenz: Vocalensemble Rastatt & Les Favorites | Schütz/Lechner u. a. | 11.00

Ev. Kirche PF-Eutingen | Südwestdt. Kammerorchester PF | Stamitz/Mozart u. a. | 18.00

Festspielhaus BAD | Eugen Onegin | Szenische Oper | 17.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Tag des Akkordeons

Kath. Kirche St. Maria Heidelsheim | Sommerkonzert | 19.00

Klosterkirche Maulbronn | J. Bänsch (Horn)/E. Budday (Orgel) | Liszt/Rheinberger u. a. | 18.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini & Co | 11.15

Kulturhaus Osterfeld PF | Kinder-/Jugendtheatertag | 13.00

Kurpark Gernsbach | Krabat | Theater | 20.00

Musikautomatenmuseum Bruchsal | BLB: Glauben Sie wirklich, dass eine Maschine denkt? | 11.00

Schloss Edesheim | Lars Reichow | Kabarett | 20.00

Schloss Ettlingen | Pechvogel und Glückskind | ab 8 J. | 17.00 | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss HD | Froschkönig | 17.00 | Glückliche Zeiten | Komödie | 20.30 | Kiss me, Kate | Musical | 20.30

Schloss Favorite RA | Musik der Klassik | Quantz-Collegium | 19.00

Schlosspark Bruchsal | BLB: Der Widerspenstigen Zähmung | 20.30

Schlossplatz Bad Bergzabern | Festspieloper Prag | Opern-Gala | Bizet/Verdi u. a. | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Piraten! | 16.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Maometto II | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Dragonerkaserne | UND#9: Plattform für Kunstinitiativen | Kunst/Musik/Performance + Transmission Festival | 13.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Naadyogaklang (Gartenstr. 72) | Sommer-Schnuppertag | Kurse/Konzerte/Snacks | 15.00

Naturschutzzentrum | Bäume der Rheinauen: Mythologie und Heilanwendung | 10.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Monsieur Pierre geht online | 21.30

Region

Bretten | Familiensporttag

Kloster Klingenmünster | Gartenparty | Motto: Kräuter | 13.00

Rosenhof Steinweiler | Weinfest | 11.00

Schwimmbad Obergrombach | Schwimmbadfest | 11.00

Vogelpark Untergrombach | 60 Jahre Vogelpark | 11.30

Waisenhausplatz PF | Gruschtelmarkt | 11.00-18.00