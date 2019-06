23.06.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Bad. Staatstheater | Jazz Night: The Art of Duo Vol. 4 | 19.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

ßpace | Wednesday Dunard | Listening Session | 20.00

Substage | Tesseract/Jinjer/The Hirsch Effekt | 19.30

Region

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Sängergruppe Schoenenbourg | 17.00

Hockenheimring | Ed Sheeran/James Bay/Zara Larsson | 18.15

Kloster Maulbronn | Klosterfest | 13.00 | Garden of Delight/Elfriede’s Journey | 15.30

Reinhold-Würth-Haus Bad Mergentheim | Passo Avanti | Weltmusik | 17.00

Schwanenweiher Kandel | Miri in the green | 16.00

Watthaldenpark Ettlingen | Watthalden Festival: El Flecha Negra/Mr. Graham/Pajazzo/Matching Ties/Florian Zimba Trio/Stereo Naked u. a. | 11.00

Weingut Wilhelmshof Siebeldingen | Kulturlese | Jazz/Ausstellung/Jahrgangsprobe | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Einführung in Pelleas und Melisande | 11.00 | Digital Freischütz | 13.45 + 14.10 + 15.00 + 15.20 | Das schlaue Füchslein | 15.00 | Europa flieht nach Europa | 19.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 18.30

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 16.00

Lutherkirche | Posaunenklasse der HfM | Gabrieli/Bourgeois/Michel u. a. | 20.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 11.00 + 16.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 16.00 + 18.30

Region

Abteikirche Otterberg | Händel: Samson | Klass. Chor der TU KL/Churpfälzische Hofcapelle/Solisten | 17.00

Belvedere Bruchsal | Hexenjagd | von A. Miller | 20.30

Festspielhaus Baden-Baden | Het Nationale Ballet | 17.00

Festwiesengelände Rülzheim | Decide! - Ein Parzival-Projekt | Chawwerusch Theater ab 12 J. | 11.00 + 14.00 + 18.00

Freilichtbühne Ötigheim | Münchhausen | 14.00

Kloster Schöntal | Wolfgang Manz (Klavier) | Chopins Etüden | 17.00

Marktplatz Baden-Baden | Don Karlos. Infant von Spanien | 19.45

Schloss Ettlingen | Festspiel-Matinée | 20.00

Schloss Favorite RA | Espagnol | Quantz-Collegium | 19.00

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 17.00 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30 | Offenbach 200! | 20.30

Schmuckmuseum PF | Humboldts Reiseabenteuer | Szenische Lesung | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Supa Modo | ab 8 J. | 15.00 | Der Boden unter den Füßen | 17.00 | Kim hat einen Penis | 19.00

Region

Gut Schwarzerdhof Bretten | Life’s Finest: Der edle Markt im Park | 10.00

Kaltenbach Rinnthal | Triftfest: Holzflößen im Pfälzerwald | 10.00

Musikerheim Freckenfeld | Sommerfest | 10.00

Rathausplatz Bad Herrenalb | Naturparkmarkt | 11.00