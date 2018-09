23.09.2018

Club/Live Musik

dm-Arena | Festivalgottesdienst www.gospelkirchentag.de | 14.00

NCO-Club | Freies Tanzen | DJs | 20.30



Scruffys Irish Pub | 19 Jahre Scruffys: Jamie Clarkes Perfect | 20.00

Region

Bahnhofsvorplatz Kandel | Fest des Federweißen | Brazzo Septimo/Yesterday’s Gone u. a. | 12.00

Café Central Weinheim | Carrousel/Salma mit Sahne | Chanson/Pop | 20.00

Café Chaos Wörth | Jazz à la flute | 19.00

Rheinoper Straßburg | Marquis de Sade | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert: Wagner/Bruckner | 11.00 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 11.00 | Willkommen | Komödie | 15.00 | Fremde Heimat | 19.00

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 18.30

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 14.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddy Mercury | 18.00

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 11.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Tollhaus | Neuer Zirkus | De Stijle Want | 15.30 | Escarlata Circus | 15.30 + 18.00 | Jamie Adkins | 16.00 | Atoll Surprise | 17.00 | Kallo Collective | 19.30

Zelt Otto-Dullenkopf-Park | Circus Ronaldo | Neuer Zirkus | 19.30

Region

Bildungshaus Schöntal | Haiou Zhang (Klavier) | Bach/Liszt u. a. | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Die Odyssee | Kinder-Musik-Fest ab 10 J. | 10.00 + 17.00

Hauptstraße Herxheim | Theaterfest | 14.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Erbarmen! | Kammerchor Ba-Wü | Brahms/Bruckner u. a. | 17.00

Johannesgemeinde HD | Justizmord des Jakob Mohr (Theater HD) | 20.00

Schloss Favorite RA | Die vier Jahreszeiten | Quantz-Collegium | 19.00

Schlosskeller Neuenbürg | Der Drache | Märchenkomödie | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Leben des Galilei | 19.30

Theater Baden-Baden | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater Treppab Bruchsal | BLB: Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Durlach/Grötzingen | Offene Ateliers | 11.00

Europahalle | Baden Marathon | 9.30

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

HfG | KLAK präsentiert LIFT: Fahrstullesung | 18.00

Kaffeehaus Schmidt | Literaturcafé: Herman Melville | 11.00

Kinemathek | In the Year of the Pig | USA, OF | 17.00 | Menashe | USA, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Naturschutzzentrum Rappenwört | Tag der offenen Tür | 11.00

Otto-Dullenkopf-Park | Fest zum Weltkindertag | 14.00

Räume (Linkenheimer Allee 8) | Brunch | 10.00

ZKM | Transient Cycles/A l’Intérieur Des Cloches | Installation

Region

Edenkoben | Weinfest der SÜW

Horbachpark Ettlingen | Kinderfest | 13.00

Marktplatz Bretten | Weinmarkt

Schloss Bruchsal (DMM) | Hast Du Töne | Führung ab 6 J. | 14.00

Trinkhalle Baden-Baden | Antikmarkt | 10.00