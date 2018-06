24.06.2018

Club/Live Musik

Bad. Staatstheater | Jazznight: Sandie meets Kosho/Le Bang Bang | 19.00

Konzerthaus | Die Amigos | 16.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Region

Alte Kelter Bretzfeld-Geddelsbach | Neapolis Ensemble | Musica Napoletana | 17.00

Burghof Neuleiningen | Marley’s Ghost | Best of Bob Marley | 20.00

Café Central Weinheim | Skeletonwitch/Toxic Shokk | Metal | 21.00

Carmen-Würth-Forum Künzelsau | Sunrise Avenue & Support | 18.00

Deutsches Weintor Schweigen-Rechtenbach | Vokalgruppe Neureut | 17.00

Maimarktgelände MA | Guns N’Roses | 17.30

Queen of Rose Muggensturm | Marco Augusto Trio | Italo-Pop | 19.00

Waldfestplatz Dudenhofen | Marcel Adam Trio & Joscho Stephan Trio | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Einführung in Lucio Silla | 11.00 | Simon Boccanegra | 15.00 | Abfall der Welt | 19.00

Christuskirche | Abendlob | Mädchenchor Cantus Juvenum | 18.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 19.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 18.00

Laurentiuskirche Hagsfeld | Blechbläserquartett Blech4 | Händel/Haydn/Gershwin u. a. | 19.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00 | Der Grüffelo | ab 4 J. | 16.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Musentempel | Tonkünstlerverband: Mondschein-Serenade/Sommerfest | 17.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier/Kammermusik | 19.30

Stadtkirche Durlach | Durlacher Bläserensemble/Fächerchor/J. Blomenkamp (Orgel) | Brahms/Rachmaninov u. a. | 18.00

Stephansaal | Amalien-Quartett/L. A. Breuninger (Violine) | Mozart/Brahms | Kinder des Himalaya-Benefiz | 18.00

Region

Altenbürghalle Karlsdorf-Neuthard | Shrek | Musical | 17.00

Belvedere Bruchsal | Pension Schöller | Komödie | 20.30

Bonifatiuskirche Braunsbach | Münchner Posaunenquartett | Barber/Bach/Piazzolla | 17.00

Ev. Lutherische Kirche PF | M. Samsonov (Violoncello)/Südwestdt. Kammerorchester PF | 19.30

Festspielhaus BAD | Kinder-Mitmach-Orchester | 11.00 | Finale | 17.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der Vogelhändler | Operette | 14.30

Kunsthalle MA | Live im Atrium: Heidelberger KlangForum | 17.00

Kurpark Bad Herrenalb | Die Schäfer | Volksmusik | 18.00

Relais Culturel Wissembourg | K. Evseeva (Violine)/ M. Kim (Klavier) | Bach/Brahms u. a. | 17.00

Schloss Ettlingen | Das kleine Gespenst | ab 5 J. | 11.00 | Chicago | Musical | 18.00

Schloss Favorite RA | La Françoise: Quantz-Collegium | Couperin/Naudot/Dornel u. a. | 19.00

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 15.00 + 17.00 | Avi Avital (Mandoline)/Philharmonisches Orchester HD | 20.30

Schloss Neuenbürg | Armer Ritter | Drachenstück ab 5 J. | 15.00

St. Jakob Gernsbach | Spiritual-/Folklore Chor Baden-Baden | Benefizkonzert | 17.00

Theater BAD | Wer ist wir und was hat Barbie damit zu tun? | ab 14 J. | 18.00 | Biedermann und die Brandstifter | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Filmpalast am ZKM | Anime: Fate/Stay Night (Heaven’s Feel) | 17.00

Garten der Religionen | Interreligiöse Tandem-/Fahrradtour | 14.00

Kinder-/Jugendhaus Südwest | Kinderfest/Flohmarkt | 15.00

Kinemathek | Cinéfête | Drei Uhr nachts | F, dt. UT | 17.00 | Quand on a 17 ans | F, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Orgelfabrik Durlach | Planetarium | Space Rock Symphony | 11.00 | Der Mond | 15.00 | Sterne live | 17.00 | Abenteuer Nachthimmel | 19.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Rundgang durch die Durlacher Stadtgeschichte | 11.15

Rathausgewölbe Durlach | Kunsttage: fundus artifex e.V. | 11.00

Schloss | Zum Dunnerlattich! Badische Geschichte(n) | Mundart-Führung | 11.00

Region

Am Plätzel/Marktplatz Kandel | Kräuter- und Ölmarkt | 11.00

Musikerheim Freckenfeld | Sommerfest mit Johannisfeuer | 10.00

Rathausplatz Bad Herrenalb | Naturparkmarkt | 11.00

Rheinland-Pfalz | Tag der Offenen Gartentür

Rinnthal (Kaltenbach) | Triftfest | 10.00

Stutensee | Tag der offenen Gärten