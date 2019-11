24.11.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Alte Hackerei | White Hills | 20.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jubez | Vanessa Peters | Songwriter | 20.00

Rote Taube | Zurück in die Musik | Musikal. Zeitreise | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Capitol MA | Rock4Kids | 15.00

Wilhelm-Hack-Museum LU | Ensemble RZett | Jazz | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert: Bruch/Dvorák u. a. | 11.00 | Max und Moritz | 14.00 + 17.00 | Stolpersteine Staatstheater | 19.00

Das Sandkorn | Sinnliche Weihnachten | 18.30

Ev. Stadtkirche | Bach & Reger | Bachchor/Camerata 2000/D. Beckmann (Orgel)/Solisten | 18.00

Festhalle Durlach | Comedy Union: Costa Meronianakis/ Tobi Freudenthal/ Vladimir Andrienko u. a. | 19.00

Hemingway Lounge | A. Aghabekyan (Violine)/Y. Lonskaya (Gitarre) | 20.00

K2 | Du kannst mich mal...lieben! | 18.30

Kammertheater | Tussipark | 18.00

Kohi | Die Kohibris | Improtheater | 19.00

marotte Figurentheater | Kuh Liselotte | ab 4 J. | 11.00 | Weißt du eigentlich, wie lieb ich Dich hab? | ab 3 J. | 14.00 + 16.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 16.00 + 18.30

Stephanssaal | Pippi Langstrumpf plündert den Weihnachtsbaum | Marionettentheater ab 2 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

St. Peter und Paul Durlach | Bläserphilharmonie Durlach | Klassik/Pop | 17.00

Tollhaus | Hagen Rether | Kabarett | 18.00 | Kleinkunstpreis Ba-Wü: Hiss/Berta Epple/Nikita Miller u.a. | 19.00

ZKM | Giga-Hertz-Preis: Das Oeuvre von Éliane Radigue | 15.00

Region

Badner Halle RA | Jahreskonzert der Stadtkapelle Rastatt | 18.00

Café Central Weinheim | Poetry Slam | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Summ Summ | Theater über Bienen | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Debussy: Première Rhapsodie | Magnus Holmander (Klarinette) | 11.00

Figurentheater PF | Orpheus in der Unterwelt | 15.00

Hallensportzentrum Bretten | The Armed Man: A Mass for Peace von K. Jenkins | 19.00

HistorischAntik Ötigheim | Das Kontrabass | Monologstück | 15.00

Jägerhaus Forst | Offenburger Streichtrio/K. Düringer (Klavier) | Brahms/Mahler | 19.00

Kleine Bühne Ettlingen | Männerhort | Komödie | 19.00

Schwarzwaldhalle Baiersbronn | Jahreskonzert der Jugendmusikschule | 14.00

Stadthalle Gernsbach | Wendelin der Zauberer | Puppentheater ab 4 J. | 15.00

Stadtkirche PF | Dan Forrest: Requiem for the Living | Oratorienchor/Jugendkantorei/Bachorchester PF/Solisten | 16.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 17.00

St. Georg Kandel | Kantoreikonzert | Mozart: Requiem in d | 18.00

Theater Baden-Baden | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 15.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater PF | Die verkaufte Braut | Oper | 19.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Ein König zu viel | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Lilo & Stitch | ab 7 J. | 15.00 | Der zweite Anschlag | 17.00 | Der Unschuldige | CH/D, dt. UT | 19.00

Konzerthaus | European Outdoor Film Tour | 16.00 + 20.00

Regierungspräsidium | Umwelt-Tag | Ökomobil | 12.00 | Wir schützen unsere Umwelt | ab 4 J. | 15.00 | Plastic Planet | Dokufilm | 17.00 | Es geht auch ohne Plastik | 19.30 | Verlorene Leben | 20.15 | Lesungen

Schloss | Johann Schmid von Schwarzenhorn | Vortrag mit Apéro | 16.00

vhs | Was ist das Böse? | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Bienwaldhalle Kandel | Großtauschtag für Briefmarken/Münzen/Ansichtskarten | 9.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Im Bann des Nordens | Multivisionsshow | 17.00

Bürgerhaus Söllingen | Kuscheltier-Workshop für Kinder/Jugendl. | 14.30

Friedrichsbau Bühl | Der Malkasten von Rainer Braxmaier

Künstlergespräch | 11.00

Schloss Bruchsal | Auf Messers Schneide | 15.00