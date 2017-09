24.09.2017

Club/Live Musik

Bad. Kunstverein | Sawt Out | Impro Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | 18th Birthday | Big Bag of Stick | 20.00

Substage | Portugal The Man | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Overpain/Conquer u.a. | Hardcore | 15.30

Karlstorbahnhof HD | Anna Depenbusch | Liedermacherin | 20.00

Spitalkirche Baden-Baden | Peia | Sacred Chants | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Einführung zu Meisterklasse | 11.00 | La Clemenza die Tito | 15.00 | Terror | 15.00

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 18.00

Hemingway Lounge | M. Müllerperth/A. Kratzer (Klavier) | Mozart/Liszt u. a. | 19.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 18.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Sandkorn | Pension Schöller | 19.00 | Der hinterlistige Hebel | 19.00

St. Stephan | Konzert zum 5. Geb.-tag der Klais-Orgel | 17.00

Tollhaus | Atoll: Cie Quotidienne | 14.30 | atoll surprise – Circus-Miniaturen | 15.00 | Los Galindos | 16.00

ZKM | con:temporaries | Stipendiaten IEMA | 20.00

Region

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Festspielhaus BAD | Die Odyssee | Kinder-Musik-Fest | Workshop ab 8 J. | 11.00 | Aufführung | 17.00

Gloria LD | Phenomen | Modern Magic | 19.00

Kelterhaus Ubstadt | Martin Frank | Kabarett | 18.00

Klag-Bühne Gaggenau | Christian Ehring | Kabarett | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | Südwestdt. Kammerorchester PF/Maulbronner Kammerchor/Solisten | Fauré/Poulenc | 17.00

Schloss Favorite RA | Telemannia | Quantz-Collegium | 19.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Nathalia Milstein | 11.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Theater BAD | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater HD | Tag der offenen Tür | 11.00

Zeitraumexit u. a. MA | www.wunderderpraerie.de | Int. Festival für Performancekunst & Vernetzung



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Gedok | D. Zentara (Märchenlesung)/A. Maisch (Harfe) | 15.00

Kinemathek | Das Auge des Adlers | ab 7 J. | 15.00 | Abluka – Jeder misstraut jedem | Türkei/Katar/F, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Naturschutzzentrum/Tierheim Rappenwört | Tag der offenen Tür | 11.00

Waldzentrum (Linkenheimer Allee 10) | Lichterreise durch den Wald | 20.00

Region

Baiersbronn | Oldtimer-Treffen + verkaufsoffener Sonntag

Horbachpark Ettlingen | Kinderfest | 13.00

Musikschule Calw | Ihr seid Christen und ich nur ein Mensch | H. Hesse-Vortrag + Musik | 18.00

Offene Ateliers Rheinland-Pfalz | 14.00

Stadion Bad Bergzabern | 13. Walking-Event | 9.00

Straubenhardt | Naturpark Markt | 11.00

Technik Museum Speyer | Science Fiction Treffen | 9.00