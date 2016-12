25.12.2016

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Gotec | Nakadia/Freddy & Aris Pandelis (Techno) | 23.00

Monk Bar | Dangerfreak Party | 22.00

Traube Durlach | Andy King | Elvis Tribute | 19.00

Region

Café Central Weinheim | Dr. Woggle and the Radio | 21.00

Reithalle RA | Diabolo meets M & Ms Brotherhood und The Bunch Bluesband | 20.00

Vogelbräu Ettlingen | Oos Brothers | Blues/Rock/Soul | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Schneeweißchen und Rosenrot | 17.00 | Ballett: Der Nussknacker | 18.00 | Das Abschiedsdinner | 18.00

Ev. Stadtkirche | Bach. Weihnachtsoratorium Teil I | Kantatengottesdienst | 10.30

Herz-Jesu-Kirche Nordstadt | D. Axtmann (Orgel)/Chor | Reger u. a. | Festgottesdienst | 10.30

K2 | Schöne Bescherung! | Weihnachtsrevue | 18.30

Messplatz | Karlsruher Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Die Wunderübung | 20.15

Region

BadnerHalle Rastatt | Best of Tschaikowsky | Klassisches Moskauer Ballett | 16.00

Festspielhaus Baden-Baden | Schwanensee | Mariinsky Ballett | 17.00

Figurentheater PF | Szenen mit Marionetten | 20.00

Kurhaus Schömberg | Ensemble Claribel | Bach/Händel/Corelli u.a. | 15.00

Rosengarten MA | Queen Esther Marrow’s The Harlem Gospel Singers Show | 19.00

Theater Baden-Baden | Der gestiefelte Kater | 11.00 + 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

Cantina Majolika | Weihnachtsbrunch | 10.30

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Lago | Familienbrunch | 10.00