26.01.2020

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Bad. Kunstverein | Jazzclub: So Seet | 20.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

KIT (Gerthsen Hörsaal) | KIT Big Band | Jazz/Funk/Swing | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Alte Feuerwache MA | Jeff Parker and The New Breed | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Gypsy Dynasty | Haensche Weis Memorial | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Max und Moritz | ab 6 J. | 11.00 + 14.00 | Ballett: Seid umschlungen | 19.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 19.00

K2 | Nein zum Geld | Komödie | 18.30

Kammertheater | Show Must Go on | Tribute to Freddy Mercury | 18.00

Karlsburg Durlach | Neujahrskonzert des Musikforums Durlach: Orchester Da Capo/Sonoro | 14.00

Kinder-/Jugendhaus Durlach | Bühnensprung | Märchen-Impro-Show ab 6 J. | 15.00

Kohi | Die Kohibris | Improtheater | 19.00

Konzerthaus | Chinesischer Nationalcircus | 20.00

marotte Figurentheater | Teufelchen und Pfannkuchen | ab 4 J. | 11.00 | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 16.00

Schloss Gottesaue | Sonf of Joy: Der etwas andere Beethoven | Bigband der HfM/L. S. Wagner (Jazzgesang)/A. Hagin (Klavier) | 11.00 | HfM-Studierende Gesang | 16.00 | Blechbläserensemble der HfM | 19.30

Tempel | Sindbad der Seefahrer | Tiyatro Diyalog | 15.00 + 17.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Neujahrskonzert | Stamitz-Orchester MA | Bartók/Brahms u. a. | 18.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Summ Summ! – Theater über Bienen | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Kinder-Tanz-Fest ab 10 J. | 10.00 + 17.00

Historisch Antik Ötigheim | Max Ruhbaum: Wer ist Max | 15.00

Jägerhaus Forst | Trio Divertissement | Mozart | 19.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Segantini Streichquartett | 18.30

Kleine Bühne Ettlingen | Geisterdebatte | Seniorenkabarett Graue Zellen | 19.00

Kultura Öhringen | Donau Philharmonie Wien/Festspielchor Musikwelten Niederösterreich/Solisten | Beethoven/Verdi/Puccini u. a. | 17.00

Kurhaus Baden-Baden | Hänsel & Gretel | Theater ab 4 J. | 15.00

Schloss Ettlingen | Ludwig Chamber Players/Ilker Arcayürek (Tenor) | Beethoven | 18.00

Schloss Schwetzingen | Die getreue Alceste | Oper von G.C. Schürmann | 18.00

Stadthalle Gernsbach | Simon Höfele(Trompete)/Frank Dupree(Klavier) | 18.00

Stadthalle Kandel | Onkel Fisch | Kabarett | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 17.00

Theater Baden-Baden | Hamlet | 15.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Jetzt, nach so viel’ Jahren (Rechtsradikale Realitäten in D) | 19.00

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Bienenwachstücher | DIY-Workshop Eltern & Kind | 19.00

Stadtmuseum | Finissage : Fotografie in K’he 1840-1990 | 11.15

Stephansaal | Namibia-Botswana | 16.00 | Kanada Alaska | 19.00 | Multivisionsshows

vhs | Taiwan und die Tee-Kunst | Vortrag/Vorführung | 15.00

ZKM | Symposium zu Oper und Medienkunst | www.zkm.de

Region

Schloss Bruchsal | Lego-Workshop: Ufos und Raumschiffe | 13.00 + 14.00 + 15.00 | DMM: Musikautomaten in Gaststätten und Tanzsälen | Sonderführung | 14.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Robert Förch: Künstlergespräch | 16.30