26.11.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

KIT (Audimax, Geb. 30.95) | 30 Jahre KIT Big Band | 20.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tollhaus | SWR New Jazz Meeting | Pedro Martins’ Spider’s Egg | 19.00

Region

Café Central Weinheim | Lacuna Coil | Gothic Metal | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Klangwelten Festival | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | The Residents | Rock/Pop | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert | Prokofjew/Williams u. a. | 11.00 | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 11.00 + 14.00 | Liederabend Heidi Melton & Justin Brown | 19.00 | Wie der Soldat das Grammofon repariert | 19.00

Ev. Stadtkirche | Bach: h-Moll-Messe | Camerata 2000/Bachchor/Solisten | 17.00

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Frederick | ab 4 J. | 11.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heinz Erhardt-Abend + Büffet | 18.00

Schloss Gottesaue | Klavierfest des PianoPodiums | 17.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00

Zirkuszelt Otto-Dullenkopf-Park | maCompagnie | Contemporary Circus | 16.00

Region

Alte Kirche Remchingen | Ungepanscht | Vokalensemble | 11.00

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Don Quixote | von L. Hübner | 18.00

Festspielhaus BAD | Arien & Duette | 18.00

Fruchthalle Kaiserslautern | Klass. Chor der TU KL/Rheinland-Pfalz International Choir/Sinfonieorchester KL/Solisten | Brahms/Schubert | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Pelion Duo | Schoeck/Brahms u. a. | 20.00

Jägerhaus Forst | Bird’s Paradise | Andrea Ritter/Daniel Koschitzki | Bach/Satie u. a. | 19.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Kristallkugel | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Dinner für Spinner | 19.00

Klinik Falkenburg Bad Herrenalb | HfM: Klaviertrio | 19.30

Marienkirche Langenalb-Marxzell | Sinfonietta | Junge Philharmonie K’he | de Sarasate/Poulenc u. a. | 17.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Frau Holle | ab 4 J. | 15.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 18.30

Schloss MA | Wiederentdeckte Streichquartette der Mannheimer Schule | 15.00

Schwarzwaldhalle Baiersbronn | Jahreskonzert der Jugendmusikschule | 14.00

Stadthalle Gernsbach | Weihnachten bei Kasper und Gretel | Puppentheater ab 4 J. | 15.00

Stadtkirche PF | Brahms: Ein deutsches Requiem | Oratorienchor + Südwestdt. Kammerorchester PF | 16.00

Theater BAD | Premiere: Pippi Langstrumpf | ab 5 J. | 15.00

Theater im Pfalzbau LU | Rock wie Hose | Tanztheater ab 5 J. | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Bürgerzentrum Innenstadt (Adlerstr. 33) | Die Liebe öffnet Tor und Tür | Steven Uhly (Lesung) + Musik/Gespräch | 11.30

Fettschmelze | Frühstück | 11.00

Gedok | Nur ein Spiel | Lea Ammertal, Lesung | 15.00

Hauptfriedhof (Eingang) | Krieg und Frieden – sichtbar gemacht in K’her Denkmälern | Stadtführung | 14.00

Kinemathek | Winky will ein Pferd | ab 6 J. | 15.00 | Blaue Berge | Georgien, dt. UT | 19.00

Kohi | Finissage Andromeda de Mola | ZuckerWattVerWunderung (Performance) | 17.00

Konzerthaus | European Outdoor Film Tour | 16.00 + 20.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Skandinavische Weihnachten | 14.15 + 15.00 | Ein Köttbulle kommt selten allein | 16.30 | Schweden (Multivision) | 18.00 | Die Fährte des Wolfes | Dt.-schwedische Lesung | 20.15

Schauburg | Big Brother – Surveillance Cinema | 2001 – A Space Odyssey | 15.00

Stadtmuseum | Was gibt’s Neues in Stadtarchiv, Stadtmuseum und Pfinzgaumuseum | 19.0

Stephansaal | The Longest Way | C. Rehage, Reisebericht/Video | 19.00

vhs | Geschichten aus der Heimat: Karlsruhe auf Super-8-Film | 15.00

ZKM | Giga Hertz Preis: Laurie Anderson | Vortrag/Gespräch | 16.00 | Social Broadcasting | Vortrag | 16.00

Region

Akadem. Werkstätten Forst | Kunst-Adventszauber | 14.00

Bienwaldhalle Kandel | Tauschtag für Briefmarken, Münzen und Karten | 9.00

Gleiszellen-Gleishorbach | Weihnachtsmarkt

Haus der Wirtschaft Stuttgart | Kronstadt – Was die Imperialisten zur Weißglut brachte | Peter Priskil, Lesung | 18.00

Kulturhalle Remchingen | Hobby-Handwerker-Ausstellung | 11.00

Kunstsammlung Heinrich Maulbronn | Öffentl. Führung | 15.00