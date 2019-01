27.01.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Gotec | El Snow Afterparty | Techno | 6.00

Jubez | Bernard Allison Group | Blues | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Finissage Kooperation Fuge | Jonny Las Vegas | 16.00

Schlossplatz | Stadtwerke Eiszeit Abtauparty | 17.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Tollhaus | Danças Ocultas | 19.30

Region

Cellarium Knittlingen | Ray Wilson (ex-Genesis) | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | 11.00 + 14.00 | Einführung in Viel Lärm um nichts | 11.00 | Der Freischütz | 15.00 | Liederabend: Agnieszka Tomaszewska | 19.00 | Stolpersteine Staatstheater | 19.00

Das Sandkorn | Musical – Glanzlichter auf hoher See | Musical-Comedy | 19.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 18.00

Kohi | Die Kohibris | Improtheater | 19.00

marotte Figurentheater | Adieu Herr Muffin | ab 5 J. | 11.00 | Tatü Tata – ein Tag aus dem Leben eines Feuerwehrmanns | ab 5 J. | 16.00

Schlachthof | Musikgeschichten | Musik-Comedy-Show | 18.00

Schloss Gottesaue | Sparda Künstlerpodium 2019 | Brahms/Comedian Harmonists u.a. | 11.00

Tempel | Eimer im Eimer | Tanztheater ab 4 J. | 15.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Hof-Capelle Carlsruhe | 18.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Stamitz-Orchester | Neujahrskonzert | Schumann/Humperdinck u. a. | 18.00

Festspielhaus Baden-Baden | Gringolts Quartett & META4

Haydn/Enescu u.a. | 11.00

Jägerhaus Forst | Boris Bagger (Gitarre)/Detlef Tewes (Mandoline) | Chopin/Monti u. a. | 19.00

Kleine Bühne Ettlingen | Zartbitter | Komödie | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Der kleine Vampir | ab 6 J. | 15.00

Stadthalle Gernsbach | Bennewitz Quartett | 18.00

Theater Baden-Baden | Der Steppenwolf | 20.00 | Switzerland | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Multikulti | Brunch | 10.00

Stephansaal | Sagenhaftes Island | 16.00 | Großstadt Wildnis | 19.00 | Multivisionsshows

vhs | Taiwan und die Tee-Kunst | Bildvortrag/Kostprobe | 15.00

Region

Schloss Bruchsal | Hast Du Töne | Führung ab 4 J. (DMM) | 14.00 | Mord am fürstbischöflichen Hof | Mitrate-Krimi | 15.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Matthias Gnatzy | Künstlergespräch | 11.30