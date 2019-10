27.10.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Alte Hackerei | Die Hackerei Kinder Halloween Party | 15.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Hemingway Lounge | Markus Becker | Jazzpiano solo | 17.00

P8 | Watch me Rise/Devotion | Post-Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Tollhaus | Chico Trujillo| Rock/Reggae/Ska/Weltmusik | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Rolf Kühn | 20.00

BASF-Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz: Familienkonzert | Ella Armstark Orchester | 15.00

Ev. Kirche Bretten-Rinklingen | Rock at Church | 18.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Trauernde Träume – Ein Nachmittag für Billie Holiday und Doris Day | 16.00

Reithalle RA | Help! | Tribute to the Beatles | 20.00

Vogelbräu Ettlingen | Reindeers | Rock’n’Roll | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert: Beethoven/Schönberg/Berg | 11.00 | Passion – Sehnsucht der Frauen | 15.00 | Struwwelpeter – Shockheaded Peter | 19.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Happy | Komödie von D. Dörrie | 16.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 15.00 | Kunst | Komödie | 19.00

Fleischmarkthalle | Musik an der Wand | Ausstellung mit visuellen Arbeiten von Johannes Kreidler | Johanna Vargas (Stimme)/Cerezo Falces (Klavier) | 11.00

K2 | Nein zum Geld | 18.30

Kammertheater | Tussipark | 18.00

marotte Figurentheater | Der kleine Wikinger | ab 5 J. | 11.00 | Der kleine König | ab 3 J. | 16.00 | FEM Fatale Improtheater | 20.00

Schlachthof | Nici Neiss + Markus Kapp | Musikkabarett | 19.00

Schloss Gottesaue | Lieder von Clara Schumann und Duette von Robert Schumann | 11.00 | ZeitGenuss Festival Abschiedskonzert | Ensemble Mosaik/HfM-Studierende/Johannes Kreidler | 18.00

Studentenhaus | Musik und Widerstand | Physikerchor | 17.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 18.00

BadnerHalle RA | Jubiläumskonzert 175 Jahre GV Liederkranz Apollonia RA | 17.00

Dorfgemeinschaftshaus Böbingen | Chako Habekost | 20.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | 18.00

Figurentheater PF | Die rote Herberge | 17.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Trio Schmuck | Kammerkonzert | 17.00

HistorischAntik Ötigheim | Das Kontrabass | Monologstück | 15.00

Kloster Klingenmünster | Ardinghello Ensemble | Mozart/Beethoven u.a. | 18.00

Martin-Luther-Kirche Neustadt | Annette Postel & Salonorchester Schwanen/Gäste | Salonmusik | 17.00

Schloss Ettlingen | Am Ende des Tages | Kammerchor Ettlingen/Daniel Winkler (Klavier) | Hospiz-Benefiz | 19.00

Stadthalle Gernsbach | Klänge aus Wien | Stuttgarter Kammerorchester | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater Baden-Baden | Krawumm! | Improtheater ab 5-10 J. | 15.00 | Switzerland | Der Fall der Patricia Highsmith | 19.00

Theater HD | Impression | Dance Theatre HD | 19.00

Theater PF | Rigoletto | Oper | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Dojo (Gewerbehof) | Biodaza – Tanz Dein Leben! | Workshop | 10.30

Kinemathek | Alles über Evin | D, dt. UT | 17.00 | Retrospektive Roland Klick: Deadlock | D, dt. UT | 19.00

Messe | offerta | Einkaufs-/Erlebnismesse | 10.00

Naturkundemuseum | Der Garten als Igelparadies | 12.00 | Igel-Bildvortrag | 13.00 + 15.00

Nehemia-Initiative (Winterstr. 29) | Kleidertauschparty mit Denkanstoß | 16.00

vhs | Sommerzeit: Sinnvoll oder wirkungslos? | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Bürgerhaus Kandel-Minderslachen | Tauschtag für Briefmarken | 9.00

Innenstadt Kandel | Oktobermarkt | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Kurhaus Baden-Baden | Genussmesse fine | 11.00

Schloss Bönnigheim | Der Ursprung der Welt | Ulrich Tukur, Lesung | 11.00 + 15.30

Schloss Bruchsal | Lego-Bau-Aktion: Ufos und Raumschiffe | 13.00 + 14.00 + 15.00 | Mozart in Bruchsal | 15.00

Schmuckmuseum PF | H. Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen | H. Schweda, Rezitation | 15.00

Stutensee-Friedrichstal | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00