28.01.2018

Club/Live Musik

Kabarett in der Orgelfabrik | Karlsruher Jazz Trio | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Hed P.E./Double Experience | Crossover | 20.00

Cellarium Knittlingen | Ray Wilson live and acoustic | 20.00

Ev. Marienkirche Baiersbronn | Tracey J. Campbell & Gospelchor | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert | Glanert/Brahms u. a. | 11.00 | Einführung in Roméo et Juliette | 11.00 | Bestätigung | 20.00

K2 | HerzTrittmacher | 18.30

Kammertheater | The Blues Brothers | 18.00

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 11.00 | Pit Pinguin | ab 3 J. | 15.00 | Herzrasen | 19.00

Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 18.30

Schloss Gottesaue | Sparda Künstlerpodium | 11.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Wohnstift Rüppurr | HfM-Kammermusik | 18.00

Region

BadnerHalle RA | Robin Hood Junior | 15.00

Chawwerusch-Theater Herxheim | demut vor deinen taten baby | 19.00

Festspielhaus BAD | Kian Soltani & Aaron Pilsan | 11.00 | Anja Harteros: Wesendonck-Lieder | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | Cinema Paradiso | Chanson/Musical/Filmmusik | 17.00

Jägerhaus Forst | Ensemble Saxetto Classico | Glasunow/Piazzolla/Gershwin u. a. | 19.00

Löwensaal Nöttingen | Duo Zu Zweit | Kabarett | 18.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Frau Holle | ab 4 J. | 15.00

Schloss Ettlingen | 25 Jahre Schubertiade | Schubert-Goethe | H. C. Begemann (Bariton)/T. Seyboldt (Klavier) | 18.00

Schloss Schwetzingen | Oper: Mitridate | 15.00

Stadthalle Eppingen | BLB: Mondlicht und Magnolien | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater BAD | Matinee zur Premiere: Sonny Boys | 11.00 | Faust II | 15.00

Theater im Riff Bruchsal | Die kleine Hexe | von O. Preußler | 16.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Inszenierungsgespräche: Der Steppenwolf/Misery | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Fettschmelze | Frühstück | 11.00

Galerie Contemp-rent | Actionpainting Workshop | www.contemp-rent.com | 10.00

Kaffeehaus Schmidt | vhs-Literaturcafé | Th. Fontane: Ellernklipp | 11.00

Kinemathek | Operation Arktis | 15.00 | Crumbs | Äthiopien/E/Finnland engl. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Schauburg | Big Brother – Surveillance Cinema | The Matrix | 15.00

Schloss | Die Liebe in den Weltreligionen | S. Weidner, Lesung + Musik | 11.30

Stephansaal | Norwegen | 16.00 | Vietnam | 19.00 | Reisereportagen

ZKM | Die elektroakustische Musik. Eine kompositorische Revolution | Buchvorstellung/Konzertteil | 18.00

Region

Stadthalle Gernsbach | Tierparadies Botswana | Multivision | 18.00