28.05.2017

Club/Live Musik

Friedrichsplatz | Brigandefeschd | Seán Treacy Band | 17.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tollhaus | Eivør/Konni Kass | 20.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | The Howlin’ Brothers | Bluegrass/Blues | 14.00 | Abschlusskonzert Klavierduo-Festival | 18.00

Rathausplatz/Salle du Brassin Schiltigheim | Elsass Rock & Jive Festival | Burlesque-/Rock’n’Roll-Party



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Theater | Landpartie nach Michelbach | 10.30 | The Young Person’s Guide to the Orchestra | Konzert ab 6 J. | 11.00 + 15.00 | Der Krüppel von Inishmaan | 19.00

Christuskirche | Orgelgeburtstag | Orgelimpro-Wettstreit | 18.00

Hemingway Lounge | N. Chumachenko (Violine)/K. Han (Klavier) | Beethoven/R. Strauss | 18.00

K2 | Honig im Kopf | 18.30

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 18.00

Konzerthaus | Die Geschichte des deutschen Schlagers | Mary Roos & Wolfgang Trepper | 20.00

marotte Figurentheater | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 11.00

Sandkorn | Sandkorn-Jugendclub: Mädchen wie die | 19.00 | Finnisch oder: Ich möchte dich vielleicht berühren | 19.00

Region

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Abschluss Ettlinger Orgelfrühling | Rossini: Petite Messe Solenelle | 19.00

Hufeisen Germersheim | Kammer Open Air | 19.00

Kath. Kirche St. Maria Heidelsheim | Orgelkonzert mit Horn | 19.00

Klinik Falkenburg Bad Herrenalb | Violinrezital | 19.30

Museum Zeughaus C5 MA | Konzerte junger Künstler | Brahms/Poulenc u. a. | 17.00

Schlossplatz Ettlingen | Theaterfest | 14.00

Stadtparkhalle Bretten | Heimat ist, woran ich denke, wenn ich tanze! | Ballettschule Forkel | 11.00 + 15.00

Theater BAD | Hyde/Jekyll | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Schlachthof | Heimattage: 200 Jahre Fahrrad/Ganz schön Drais

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Circus3000 | Konspirativer Kaffeeklatsch: Video/Vortrag/Diskussion | 17.00

HfG Lichthof 3+4 | Gulaschprogrammiernacht

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kinemathek | dokka Dokumentarfestival | www.dokka.de

Lago | Familienbrunch | 10.00

Schloss | Heimattage: Welttreffen historischer Fahrräder

Staatsweingut Durlach | Jahrgangs-Weinpräsentation | 14.00

vhs | Eine kleine Kulturgeschichte des Rades | 15.00

Region

Enzauenpark PF | Kindertag | 10.00

Horbachpark/Albgauhalle Ettlingen | Horbachfest: Leistungsschau + Gartenkunst und Handwerk Markt | 11.00

Kandel | Bauern-/Straßenmarkt/verkaufsoffener Sonntag

Kübelmarkt Bruchsal | Spargel-Erlebnis

Schloss Schwetzingen | Aktionstag Radkult(o)ur

Steinweiler | Hist. Dorffest | www.dorffest-steinweiler.info

Villa Wieser Herxheim | Erdbeermarkt | 11.00