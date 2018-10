28.10.2018

Club/Live Musik

AKK | Punk Kaffee & Kuchen | Livemusik | 14.00

Alte Hackerei | Tom Holliston/Selina Martin/Ford Pier | Independent, Singer/Songwriter | 21.00

Jubez | The Sonics/The Glücks | Rock'n'Roll/Beat/Garage | 20.00

NCO-Club | Freies Tanzen | DJ | 20.30

P8 | Mvrmansk & Support | Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Substage | Piers Faccini | Singer-Songwriter | 20.00

Tollhaus | Tonbruket | Jazz | 20.00 | Lea | Pop/Rock | 20.00

Tom Boller Ladengalerie | Milo Matthews | 19.00

Region

BASF-Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz: Jazz für Kinder | 15.00

Festhalle Wörth | Bigband der Musikschule/Jazzchor Ettlingen | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Lucas Niggli solo | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Bundeswettbewerb Gesang Oper/Operette/Konzert | 11.00 | My Fair Lady | Musical | 17.00 | Willkommen | 19.00

Das Sandkorn | Der Lack ist ab – der Glanz bleibt! | Kabarett | 18.30

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 18.00

Lutherkirche | Collegium a Rhythmicum | Mozart/Fuchs u. a. | 19.00

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Städt. Galerie | Muical Baltica | Studio Vocale | 19.00

Region

Ehem. Benediktinerkloster Klingenmünster | Fächer Quartett | Haydn/Bridge/Mozart | 18.00

Festspielhaus Baden-Baden | Quatuor Beat | Percussion-Konzert | ab 5 J. | 16.00

Figurentheater Mottenkäfig PF | Wie im Märchen | ab 4 J. | 14.00

Himmelreicher Puppentheater Karlsbad | Kasper in der Drachenhöhle | ab 4 J. | 15.00

Jägerhaus Forst | Ensemble Quintet in a Move | Prokofieff u. a. | 19.00

Kellertheater RA | Milton’s Place | Tragikomödie | 17.00

Klanghof Impflingen | Serenata florencia + Pfälzer Wein | 19.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | Schwank | 19.00

Klinik Falkenburg Bad Herrenalb | Johannes Trio | Beethoven/Brahms u. a. | 19.30

Reithalle RA | ensemble 99: Bar jeder Vernunft | 20.00

Saalbau Neustadt | Mandelring Quartett | Debussy/Onslow u. a. | 18.00

Schloss Ettlingen | Trio Isimsiz | Beethoven/Brahms u. a. | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 15.00 | Switzerland - Der Fall Patricia Highsmith | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Gedok | doppelt/doppeldeutig-Finissage | Panama | Karin Bruder, Lesung | 15.00

Insel | #Lieblingsbuch: Grusel-Gewusel | Lesung ab 6 J. | 16.00

Kinemathek | Die kleine Hexe | ab 6 J. | 15.00 | Die Legende vom hässlichen König | D/A, dt. UT | 17.00 | A Fábrica de Nada | P, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Messe | offerta: Einkaufs-/Erlebnismesse | 10.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Naturkundemuseum | Der Garten als Igelparadies | Vortrag | 12.00 | Igel-Bildvortrag | 13.00 | Bildvortrag/Vorführung lebende Igel | 15.00

Schloss | Zum Dunnerlattich! Bad. Geschichte(n) | Mundartführung | 11.00

vhs | Die Geschichte Syriens | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Aktiv & Gesund | Messe | 11.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Funny Girls | Musikal. Lesung | 19.00

Europ. Hof HD | Enjoy Jazz: Fire Music | C. Broecking, Gespräch | 12.00

Festhalle Blankenloch | Naturheiltag Stutensee | 10.00

Innenstadt Kandel | Oktober-/Bauern-/Straßenmarkt/Verkaufsoffener Sonntag + Livemusik | 11.00

Karlstorkino HD | Enjoy Jazz Cinema: Ryuichi Sakamoto | Coda | 11.00 | async – Live at the Park Avenue Armory | 13.00

Kurhaus Baden-Baden | Genussmesse fine | 11.00

Maison Rurale Kutzenhausen (F) | Kreuzstich und Stickerei Festival | 10.00

Melanchthonhaus Bretten | Die Reformation im Kraichgau | Vortrag | 17.00

Rheinhalle Ketsch | Rhein-Neckar handmade | Design-/Kreativmarkt | 11.00