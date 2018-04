29.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Dizzy Brains/Cellophane Suckers | 20.00

Bürgerzentrum Mühlburg | Salontrio | Chansons/UFA-Schlager | 19.00

Hemingway Lounge | Gloomy Sunday | Z. Bánk, Lesung + Musik | 11.00

Jubez | New Bands First Time on Stage | 16.30

Kohi | Elizabeth Shepherd | Jazz | 20.00

Maibaumfest Rüpurr | Sean Treacy Band | 18.00

Schwarzwaldhalle | Alexander Marcus | Electrolore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Tollhaus | Kari Bremnes Band | Jazz/World/Pop/Rock | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Rykers/1000 Löwen unter Feinden/Soilid | Hardcore | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | JazzNights: Youn Sun Nah & Band | 18.00

Theater HD | Preisverleihung Stückemarkt | Ssingssing (Band aus Südkorea) | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Einführung: Tiger und Löwe | 11.00 | Wir brechen auf! | 18.00 | Simon Boccanegra | von G. Verdi | 19.00 | Radikale Akte | 19.00 | Die Ehen unserer Eltern | 19.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 15.00

Insel | Farbenfroh & schwarzgeärgert | Theater ab 2 J. | 15.00

Jakobus-Theater | Totalausfall | Werkraum-Theater | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 18.30

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 15.00

Konzerthaus | Hair | Musical | 19.00

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der ... | ab 3 J. | 10.00 + 16.00

Städt. Galerie | Studio Vocale/M. Kratzer (Klavier) | Komponistinnen | 19.00

Tempel | zeit.los | Tanztribüne | 20.00

Region

BadnerHalle Rastatt | Im weißen Rössl | Operette | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Ensemble L’Appassionata | Mendelssohn-Bartholdy/Bloch | 17.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Orgelfrühling | Prof. D. Maurer | Händel/Widor/Vierne u. a. | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Walter Sittler liest & spielt Dieter Hildebrandt | 19.00

Marionettenbühne Mottenkäfig Pforzheim | Kleiner Drache Wütebrecht | ab 4 J. | 15.00

Schütte-Keller Bühl | Nessi Tausendschön | Kabarett | 20.00

Theater BAD | Spuren | ab 2 J. | 16.00 | Anatevka | Musical | 19.00

Theater HD | Gespräch über Theater in Südkorea | 13.00 | Romeo und Julia | 18.30

Tullahalle GER-Sondernheim | Wer die Wahrheit tut – Scheidewege des neuen Bistums | Chawwerusch Theater | 19.00

Zwinger HD | Before After | 15.30



Lesung/Vortrag/Film+

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Kinemathek | Wenn Freundschaft Flügel verleiht | ab 8J. | 15.00 | A Girl Walks Home Alone At Night | USA, dt. UT | 17.00 | Freiheit | D/Slowakei | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Wo der Mangel an Freiheit fühlbar wird, kann es auch kein Glück geben | Musikal. Stadtspaziergang | 14.00

Ständehaus | Pulse of Europe. Vom Sofa auf die Straße | 16.00

Tollhaus | Willi Weitzel | Multivisions-Vortrag | ab 7 J. | 15.00

vhs | Reformbemühungen für die Zukunft der EU | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Bühl | 5. Bühler Leistungsschau | 11.00

Maimarkt MA | Körperwelten (Halle 26): Body-Painting Event | 10.00

Marktplatz Kandel | Töpfermarkt | 11.00

Murginsel Gernsbach | Mittelalterfest | www.prohistory.de | 10.00

Pfalz | WeinWanderWochenende

Schloss Bruchsal | Genussmarkt | 11.30

Stadthalle Germersheim | Int. Spezialradmesse | 11.00