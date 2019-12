29.12.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00 | Used | 19.00

Region

Café Central Weinheim | Mambo Kurt | 21.00

Café Chaos Wörth | JazzTime | 19.00

Rosengarten MA | Stomp | 15.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Max und Moritz | ab 6 J. | 14.00 + 17.00 | Hoffmanns Erzählungen | 18.00 | In Ewigkeit Ameisen | 18.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 15.00 | Kunst | Komödie | 19.00

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 14.00 + 16.00

K2 | Liebe ist… | Revue | 18.30

Kammertheater | Die Comedian Harmonists | 18.00

Konzerthaus | Die große Andrew Lloyd Webber Gala | 19.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00 | Ein Schaf fürs Leben | ab 5 J. | 16.00 + 19.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 17.30 + 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Die Schöne und das Biest | Musical ab 4 J. | 15.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Kleine Frau – was nun? Der Weg in die Weimarer Republik | 17.00

Exiltheater Bruchsal | Offene Zweierbeziehung | Komödie | 17.00

Lutherhaus Schwetzingen | Chako Habekost | 20.00

Saalbau Neustadt | Silvesterkonzert | Dt. Staatsphilharmonie RLP | 19.00

SAP Arena MA | Cirque du Soleil: Corteo | 13.00

Schloss Schwetzingen | C. Owen (Sopran)/K. Morfa (Mezzosopran)/J. Zimmermann (Cembalo) | Liederabend des deutschen Barock | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | 15.00

St. Peter und Paul | Benefizkonzert zum Jahreswechsel | 18.00

Theater Baden-Baden | Krawumm! | Improtheater 5-10 J. | 15.00 | Der Steppenwolf | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Der Gott des Gemetzels | Komödie | 19.30

Theater PF | Wiener Blut | Operette | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Poly Produzentengalerie | Ökologische Herausforderungen in der Kunst | Vortrag | 15.00

Schloss | Zum Dunnerlattich! Badische Geschichte(n) | Mundartführung | 11.00

Region

Schloss Bruchsal | Eine Hofdame macht Station im Schloss | 15.00