29.07.2018

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Tollhaus | Melody Gardot | Jazz/World | 20.30

Region

Café Central Weinheim | Voodoo Glow Skulls/The Offbeat Service | Skapunk | 21.00

Kloster Hirsau Calw | Radio Doria | 20.30

Schloss Ludwigsburg | James Blunt/ Tall Heights | 19.30

Schloss HD | La Fiesta: Swing/Tango/Jazz | 20.30

Schlosshof RA | LaBrassBanda | 19.00



Bühne/Klassik

Brahmsplatz | Brahmsplatzfest | C. Gengenbach/H. Bleckmann (Klavier) | Satie/Chaminade/Bonis u. a. | 11.00

Ev. Stadtkirche | Int. Orgelsommer | Blaues Sofa: Talkrunde | 19.30 | Bogdan Narloch | Bach/Bossi/Grieg u. a. | 20.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 11.00

Region

Altes Schloss Gaildorf | Trio Milón | Klassik trifft Lateinamerika | 17.00

Ev. Kirche Baiersbronn-Obertal | Bruder Martinus | Luther-Musical | 19.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der Vogelhändler | Operette | 17.00

Großcomburg Stiftskirche Schwäbisch Hall | Capella de la Torre | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Liam Clancy & Arianne Hoffmann | Tanzperformance | 19.00

Kath. Stadtpfarrkirche Eppingen | Eppinger Carillonsommer | Andreas Schmid | 17.00

Klinik Falkenburg Bad Herrenalb | Hyun-hwa Park (Klavier) | 19.30

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini Kammerkonzert | 11.15 | Rossini: L’Equivoco Stravagante | 15.40

Nationaltheater MA | Mummenschanz | Figurentheater | 14.00 + 19.00

Schloss Edesheim | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | Familienmusical | 11.00

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30 | Werther | Lesung klass. Literatur | 21.00



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | André Rieus Maastricht-Konzerte | 17.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Naturschutzzentrum Rappenwört | Heilpflanzen – Altes Wissen neu entdeckt | 14.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Kleine Modegeschichte: Frisuren im Wandel | 11.15

Räume (Linkenheimer Allee 8) | Brunch | 10.00

Schloss | Zum Dunnerlattich! – Bad. Geschichte(n) | Mundartführung | 11.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt | 21.30

Staatsweingut Durlach | Gutsausschank | 13.00

Region

Fashion Outlet Zweibrücken | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Kloster Klingenmünster | Romantische Gartenparty: 1001 Nacht | Der Orient im Werk M. Slevogts, Vortrag + Lesungen |14.00

Kulturhalle Remchingen | Sommerfest Sozialverband VDK Remchingen | 11.00

Kurhaus Dobel | Naturpark-Markt | 11.00

Pforzheim Galerie | Jörg Bruckschen | Lyrik-Lesung (Hertenstein Press) | 15.00

Technik Museum Speyer | Lanz Bulldog-Treffen | 10.00