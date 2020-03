29.03.2020

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Alte Hackerei | Siena Root + Support | 20.30

Bad. Staatstheater | Jazz Night: The Art of Duo | The Twiolins | 19.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 20.00

Ev. Kirche Knielingen | Vocal Resources/Jazzika/Rhythmic Choir | Pop/Jazz-Benefiz | 19.00

P8 | La Petite Mort/Little Death + Paulinchen Brennt | Post-Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00 | Adina Erath | 19.00

Tempel | Pajazzo feat. Horst-M. Schaffer | Big Band meets Club Sounds | 20.00

Region

Capitol MA | Wolf Maahn & Band | 19.00

Löwensaal Nöttingen | Young Drummers in concert | 17.00

Theater im Riff Bruchsal | Futur de Luxe | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: Carmina Burana | 19.00

Christuskirche | Bach-Kantatengottesdienst | Kammerchor/Kantatenorchester/Solisten | 10.00

Das Sandkorn | Kunst | Komödie | 19.00

Hemingway Lounge | Trio Ostertag | Beethoven | 19.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 18.30

Kammertheater | Bed of Roses | 18.00

Kohi | Die Kohibris | Improtheater | 19.00

Lutherkirche | Lutherkantorei/Jugendkammerchor/Solisten

Capriccio Fridericiana | Fauré/Franck | 19.00

marotte Figurentheater | Koalabär und Freunde | ab 3 J. | 11.00 | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 19.00

Mikado | Hänsel und Gretel | Theatermärchen ab 4 J. | 16.00

Paul-Gerhardt-Kirche | Zauber der Nacht | Frauenchor ConSono | 19.00

Schlachthof | Julian Hammer & Friends | Stand Up Comedy | 19.30

Spuktheater | Subtiler Spuk | 16.00 + 18.30

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Rosa B. – beinahe vergessen | 19.00

Congress Centrum PF | Südwestdt. Kammerorchester PF/Frank Dupree (Klavier) | Strauss/Beethoven/Schubert | 19.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Roberto Legnani (Gitarre) | Barrios/Buxtehude u. a. | 17.00

Ev. Kirche Göcklingen | Bauernkantate und mehr | Bach/Händel | 18.00

Figurentheater PF | Piratenprinzessin | ab 5 J. | 15.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Momo | ab 6 J | 15.00

Kleine Bühne Ettlingen | Amber Hall | Mysterytheater | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Ingo Appelt | Kabarett | 18.00

Liebfrauenkirche Ettlingen | Kammerchor/Sinfonieorchester Ettlingen/Solisten | Fauré/Pärt u. a. | 18.00

Palatin Wiesloch | Ab in den Süden | Schlager-Musical | 19.00

Schloss Bruchsal | BLB: Mit den Ohren sehen, auf der Nase tanzen | Tanztheater ab 4 J. | 14.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche: Peter und der Wolf | ab 4 J. | 11.30 + 15.00 | Alice im Wunderland | 19.00

Stadtparkhalle Bretten | Kindermusical | Kinderchöre der Ev. Kirchengemeinde | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Flucht aus Syrien | 19.30

Theater Baden-Baden | Der Vorname | Komödie | 15.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater PF | Wiener Blut | Operette | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

AKK | Heimat – Eine Besichtigung des Grauens | Thomas Ebermann/Thorsten Mense | 20.00

Bad. Kunstverein | Ensemble-Performance der Workshop-Teilnehmer | 12.00

Christuskirche | Albert Schweitzer - Seine Jahre im Elsass | 11.30

Die Stadtmitte | Wunder Design-/Kunstmarkt | 11.00

Kinemathek | Zu weit weg | ab 7 J. | 15.00 | Autobahn | D | 17.00 | Euforia | I, dt. UT | 19.00

Pfinzgaumuseum Durlach | Prinzessinnen und Markgräfinnen in der Karlsburg | 11.15

Schwarzwaldhalle | Münzmesse | 9.00

ZKM | Empathic Efficiency: Int. Konferenz zu Emotionaler KI und Affektivem Computing | www.zkm.de

Region

Dependance Sulzfeld | Tilman Riemenschneider: Bildhauer, Bürger zu Würzburg | Vortrag | 11.00

Gleiszellen-Gleishorbach | Mandelblütenfest

Innenstadt Bruchsal | Frühlingsfest/Verkaufoffener Sonntag | 13.00

Kulturhalle Remchingen | Remchinger Ostermarkt | 11.00