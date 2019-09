29.09.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Alte Hackerei | TV Crime/Zero Zeroes | 20.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Kleine Kirche | Charlotte Campbell | Singer/Songwriterin | 20.15

Mikado | Schicke-Ding – Die Jazz-WG | Ella Armstark Orchester | Mitmachshow von 3-7 J. | 16.00

P8 | Penelope Isles/Skinny Peaches | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Café Central Weinheim | Savoy Brown feat. Kim Simmonds | Blues | 21.00

Europ. Hof HD | Learn to Enjoy Jazz: Thomas Meinecke | 17.00

Halle 02 HD | Berge/Haller | Singer-Songwriter | 20.00

John Deere Forum MA | Blue Note Big Band & Cris Gavazzoni | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Passion – Sehnsucht der Frauen | 11.00 | Struwwelpeter – Shockheaded Peter | 18.00

Das Sandkorn | Summertime! | 19.00

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 18.30

Kammertheater | Tinder | Musical | 18.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00

St. Stephan | P. Fritz-Benzing (Orgel) | Bach/Mozart u. a. | 17.00

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | ab 5 J. | 15.00 + 17.00

Tollhaus | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Rita & Rita | 16.15 + 19.00 | Mélimélo | 16.30 + 19.00 | Jörg Müller | 17.00 + 19.15 | Bêtes de Foire – Petit Théâtre de Gestes | 17.45 | My!Laika | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Konzertabend mit Johan de Meij | 19.30

Chawwerusch Theater | Rosa B. | 19.00

Congress Centrum PF | Sebastian Manz (Klarinette)/Südwestdt. Kammerorchester PF | Rosetti/Mozart/Haydn | 19.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Kolpingchor | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Chr. W. Gluck: Orphee et Eurydice | Ballettoper von John Neumeier | 17.00

Klosterkirche Maulbronn | Mendelssohn Bartholdy: Elias | Maulbronner Kammerchor/Hannoversche Hofkapelle/Solisten | 17.00

Kurhaus Baden-Baden | Das magische Baumhaus | ab 6 J. | 15.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Albtal Musikanten | 11.30

Schloss Ettlingen | Mariani Klavierquartett | Beethoven/Fauré u.a. | 18.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Van Baerle Trio | 11.00

St. Georg Kandel | Von Rebellen, Rittern und Schriftgelehrten | Historisches Singspiel | 17.00

Theater Baden-Baden | Furor | 15.00 | Liederabend: Melodie xx | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Citypark | 4 Jahre Garten der Religionen | Vielfalts-Fest der Begegnung | 14.00

Dammerstock | 90 Jahre Dammerstock-Siedlung | 12.00 | Ausstellungseröffnung | 16.00 | Lesung | 19.00

Kaffeehaus Schmidt | Literaturcafé: Heiko Ullrich - Septem Scalae | 11.00

Kinemathek | Death by Design: Die dunkle Seite der IT-Industrie | 17.00 | Playland USA | D, dt. UT | 21.15

Messe | NUFAM Nutzfahrzeugmesse | 10.00

MultiKulti | Brunch | 10.00

Pfitzenmeier | Best of Dance Festival 1.0 | 9.00

Schloss | Badische Geschichten | Mundartführung | 11.00

Tierheim Daxlanden | Herbstfest | 12.00

vhs | Die vielen Gesichter des Darknets. | Vortrag | 15.00

Yoga Vidya Zentrum | Die Kunst der Berührung | 10.00

Region

Baden-Baden | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Blankenloch/Büchig | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Bürgerhaus Kandel-Minderslachen | Tauschtag für Briefmarken | 9.00

Experimenta Heilbronn | www.beyond-festival.com

Kulturhaus Osterfeld PF | Tag der offenen Tür | 11.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Bunter Herbstmarkt | 11.00

Museum Art.Plus Donaueschingen | 10 Jahre Jubiläumsfest | www.museum-art-plus.com

Residenzschloss RA | Buchmesse | 11.00

Schloss Bruchsal | Von Versailles nach ganz Europa | 15.00

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt | Benefiz für krebskranke Kinder | 11.00