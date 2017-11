03.12.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tollhaus | Moya Brennan | Irish Christmas Tour | 19.00

Region

Haus am Westbahnhof LD | acoustiCookies & Arthur Hackert | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 11.00 | Einführung zu Die Lustigen Nibelungen | 11.00 | Siegfried | 16.00

Christuskirche | Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme | Kantatengottesdienst | 10.00

Ev. Stadtkirche | Advents-/Weihnachtsliedersingen | Cantus Juvenum/Bläserkreis der Christuskirche | 17.00

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 15.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 18.30

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 18.00

Konzerthaus | Cinderella | Popmusical ab 3 J. | | 11.00 + 15.30

marotte Figurentheater | Schöne Bescherung, Olchis | ab 5 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Regierungspräsidium | Petterssons Feuerwerk für den Fuchs | marotte Figurentheater ab 5 J. | 15.00

Schloss Gottesaue | Adventskonzert der Heinrich-Hertz-Gesellschaft | 11.00

Stadtkirche Durlach | Christmas Gospel | Spirited Voices | Bahnhofsmission-Benefiz | 17.00

St. Stephan | Mendelssohn-Bartholdy: Paulus op. 36 | Oratorienkonzert | 17.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00

ZKM | Moving Sounds: Open Source Guitars | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Don Quixote | von L. Hübner | 15.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Grimm und Gretel oder die Suche nach dem Schatz | 19.00

Eichendorff-Gymn. Ettlingen | Rudolph mit der roten Nase | Puppentheater ab 2 J. | 11.00

Exil-Theater Bruchsal | Falscher Hase | Komödie | 20.00

Festspielhaus BAD | Opern- und Weihnachtschöre | Semperoper Dresden | 17.00

Himmelreicher Puppentheater Langensteinbach | Anna Löwenkind | ab 4 J. | 15.00

Kurhaus Baden-Baden | Die Weihnachtsgeschichte | ab 4 J. | 15.00 | SWR1 lacht: Gernot Hassknecht/Florian Schroeder/Özcan Cosar | 19.00

Magisches Theater Germersheim | Tamure, die Wunderwelt der Magie | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die Weihnachtsgeschichte | ab 4 J. | 15.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 18.30

Rockfabrik Bruchsal | Bembers | Hardcore Comedy | 20.00

Schloss Ettlingen | O Tannenbaum | Kasperltheater ab 4 J. | 14.00 + 16.00

Schloss Neuenbürg | Weihnachten auf Lummerland | Marionettentheater ab 3 J. | 15.00

St. Georgskirche Kandel | Adventskonzert der Musikschule | 17.00

St. Josef Ettlingen-Bruchhausen | Vokalensemble Chorioso/S. Wunsch (Harfe) | Britten/Rutter u. a. | 18.00

Stiftsgut Keysermühle Klingenmünster | HfM: Klavier-Rezital | 17.00

Theater BAD | Bella Figura | 19.00

Theater im Pfalzbau LU | Die Geburtstagsfeier | Schauspiel | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Aurum Weinbar | Adventsbrunch | 10.30

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Fettschmelze | Frühstück | 11.00

fünf | Menüreihe Gegensätze: Rund ums Wild | 18.00

Kinemathek | Winter-/Weihnachtsfilme | ab 5 J. | 15.00 | Liebe auf Sibirisch | D | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Messe | Tierisch Gut | Messe für Hund, Katze, Aquaristik | 9.00

Orgelfabrik Durlach | Artvent | Kunst & Handwerk | 11.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Asterix und Cleopatra (Film) | 12.00 | Comiczeichner stellen sich vor | 15.00 | Preisverleihung Malwettbewerb Pettersson & Findus | 16.30

Schauburg | Big Brother – Surveillance Cinema | All the President’s Men | 15.00

Schrifthof (Gerwigstr. 34) | Klunker für Uschi | Designmarkt | 14.00

vhs | Kaffee und Schokolade – die frühen Genussmittel in Europa | 15.00

Region

Bad Bergzabern | Karolinen-Weihnachtsmarkt

Bürgerzentrum Bruchsal | Hobby- und Kunstausstellung | 11.30

EMMA Kreativzentrum PF | Designmarkt Schöne Bescherung | 11.00

Freckenfeld | Weihnachtsmarkt | 17.00

Gernsbach-Staufenberg | Nikolausmarkt

Kandel | Christkindelmarkt | 12.00

Marktplatz Calw | Weihnachtsmarkt | 11.00

Museum im Deutschhof Heilbronn | Jens Trimpin – Skulpturen | Künstlergespräch | 11.30

Oberotterbach | Weihnachtsmarkt

Schloss Bruchsal | Heiteres und Besinnliches zum Advent | Helga Janakos + Thomas Adam (Lesung)/Wolfgang Wittke & Ensemble (Musik) | 11.00

Theater treppab Bruchsal | Adventslesung | 16.00