30.04.2017

Club/Live Musik

AKK | Tanz in den Mai | 20.00

Brauhaus 2.0 Knielingen | Amy Sue & Friends | 19.30

Dein Nachtbar | Paule Popstar & The Burning Elephants | 21.00

Dorfschänke | Tanz in den Mai | One Hit! Wanda | 21.00

Cantina Majolika | Wine meets Beats Vol. 7

Facettenreich Rüppurr | Tanz in den Mai | Funk You | 19.00

Fettschmelze | Tanz in den Mai | Residents | 23.00

Gotec | Björn Torwellen/Juliana Yamasaki u. a. | Techno | 23.00

Hoepfner Schalander | Roland Bless & Band | 20.00

Iuno | Iuno wird 8 Party | 22.00

Jubez | Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle | 19.00

Kap | Tanz in den Mai | 20.00

Mikado | Tanz in den Mai | 20.00

P8 | Drunken Motorcycle Boy/Drei Affen aus Spanien/Gedraengel | Punkrock/Screamo | 20.00

Rose Knielingen | Horst Meinzer | Oldies/Folk/Pop | 18.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tom Boller Ladengalerie | Elisabeth Shepherd/Michael Occhipinti | 19.00

Topsy | Tanz in den Mai | 22.00

Region

Hist. Museum Speyer | RPR1 Museumsparty | DJ Johannes Dicke | 21.00

Karlstorbahnhof HD | Joy Denalane | 20.00

Kurhaus Schömberg | DJ Günther | 15.00

Schnick Schnack RA-Niederbühl | Seán Treacy Band | 21.00

Weingut Heitlinger Östringen-Tiefenbach | Wine goes Party | VDP-Weinpräsentation + Tanz in den Mai | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Prof. Florestan & Maestro Eusebius: C.M. von Weber | Konzert ab 6 J. | 11.00 + 15.00 | Terror | 19.00 | Möglicherweise gab es einen Zwischenfall | 19.00

Hemingway Lounge | Lieder der Romantik | G. Schneider (Mezzosopran)/M. Hadulla (Klavier) 18.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 18.30

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 18.00

Konzerthaus | Europameisterschaft Türkische Volkstänze | 19.30

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.00

Tempel | Tuchfühlung | Stück der Tanztribüne | 20.00

Region

Barockresidenz Rastatt | Franz Schubert: Winterreise | Liederabend | 19.30

Bienwaldhalle Kandel | Landespolizeiorchester RLP | Konzert | 18.00

Festspielhaus BAD | Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan | 17.00

Figurentheater PF | Facetten – eine Augenwischerei für zwei Bildwerfer und einen Klanggeber | 11.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Heiratsvermittlerin | von T. Wilder | 20.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Orgelfrühling | Christian von Blohn | Bach/Widor u. a. | 19.00

Hist. Ratssaal Speyer | Ensemble Preferenza | Volkslied im Wandel der Epochen | 18.00

Kurhaus Baden-Baden | Die kleine Raupe | ab 3 J. | 15.00

Schloss Neuenbürg | Urmel aus dem Eis | Theater ab 4 J. | 15.00

Theater BAD | La Tragédie de Carmen | 15.00 | Am Hang | 19.00

Theater HD | Deutschsprachiger Autorenwettbewerb | 13.00 | Die Griechen | 20.30

Versöhnungskirche Loßburg | J. Rutter: Requiem | Vokalensemble Cantiamo | 18.00

Zwinger HD | Der Chinese | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Friedhof (Kapellenstr.) | zeitgeistwandern.de | 13.30

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kinemathek | Die kleine Hexe | ab 6 J. | 15.00 | Der traumhafte Weg | D | 19.00

Kurbel | Royal Opera House | Madama Butterfly | 11.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Regierungspräsidium | 23. K’her Künstlermesse | 11.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Tobias Koch (Historische Tasteninstrumente) | 10.00

Südstadt | Kunst & Kultur: Offene Ateliers | 15.00

vhs | Die Wahrnehmung von Personen | Psychologie-Vortrag | 15.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Brasilien - Naturparadies am Scheideweg | Greenpeace-Live-Fotoshow | 18.00

FC Germania 07 Untergrombach | Walpurgisnacht | 18.00

Klinik Falkenburg Bad Herrenalb | I. Laiv (Oboe)/O. Girardin (Querflöte) | Telemann/Mozart u. a. | 19.30

Marktplatz Kandel | Töpfermarkt | 11.00

Murginsel Gernsbach | Mittelalterfest | 12.00

Museum Ettlingen | Museumsfest zur staufischen Stadtgründung/Enthüllung der Stauferstele | 11.30

Museum Weltkulturen D5 MA | Aktionstage Total genial | Traditionelles Papierschöpfen | 11.00

Schloss Bad Bergzabern | Mandelblütenfest

Schloss Bruchsal | Wiedereinrichtung der Beletage | Eröffnung mit Führungen und Aktionen | 10.00

Stadthalle Germersheim | Spezi | Spezialradmesse | 11.00

Villa Kling Straubenhardt-Conweiler | Kunst/Handwerk/Genuss-Markt | 11.00