30.12.2018

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Café Central Weinheim | White Sparrows/Awesome Grey/The 0,5 Bullets | Punkrock | 21.00

Café Chaos Wörth | Agua Nova | Jazz | 18.00

Jahnhalle Gaggenau | Schluss mit… | Konzert | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Oper am Klavier : Das schlaue Füchslein | 19.00 | Dinner for One mit Songs | 19.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 18.30

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 14.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Dinner for One | 15.00 + 18.00

marotte Figurentheater | Kasper baut ein Haus | ab 5 J. | 11.00 + 16.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Tollhaus | Schlussstück | Varieté | 19.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 19.00

Rosengarten MA | Flashdance – das Musical | 14.00 + 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Bremer Stadtmusikanten | 15.00 | Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Multikulti | Brunch | 10.00

Region

Schloss Bruchsal | Von Pferdewechseln, Schlaglöchern und Raubüberfällen | 15.00