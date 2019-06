30.06.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Bad. Staatstheater | Jazz & Literatur: Reise durch Deutschland (Mark Twain)/Reiner Ziegler Quartett | 11.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Grötzingen | Kulturmeile: Andrea Doria | 13.00

Jubez | Misery Index/Suppression/The Black Passage | Metal | 18.00

Rathausplatz Grötzingen | Kulturmeile: EFI tanzt!/Latin & Rock Company/Andrea Doria/Reindeers/Fast Eddy’s Blue Band u. a. | 10.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Burghof Neuleiningen | Angelo Kelly & Family | 20.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Sail or Sing | 17.00

Eggenstein | Straßenfest | 11.00 | Black Sheep live | 19.00

John Deere Forum MA | Rastrelli Cello Quartett | From Brahms to Beatles | 19.00

Kurpark Gaggenau-Bad Rotenfels | Kurparkfest + Naturparkmarkt

O’Neills Ettlingen | Seán Treacy Band | 15.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Hoffmanns Erzählungen | 18.00 | Bambi oder eine Suche | 18.00

Christuskirche | Händel: Samson | Klass. Chor der TU KL/Churpfälzische Hofcapelle/Solisten | 17.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Ev. Kirche Grötzingen | Bach: Goldbergvariationen | K. Nyquist (Cembalo) | 16.00

Insel | Fliegen lernen | ab 2 J. | 16.00

K2 | Frl. Knöpfle und ihre Herrenkapelle | 18.30

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 11.00 | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 16.00

Musentempel | Sommerkonzert des Tonkünstlerverbands | 17.00

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 18.00

Turmbergterrasse | Bläserphilharmonie Durlach | 11.00

Region

Am Silbernen Stern Oberkirch | Don Camillo und Peppone | 20.30

Belvedere Bruchsal | Hexenjagd | von A. Miller | 20.30

Festspielhaus Baden-Baden | Milos (Gitarre) & Asasello-Quartett | 17.00

Freilichtbühne Ötigheim | Münchhausen | 14.00

Kloster Schöntal | Ingrid Marsoner (Klavier) | Die Goldberg-Variationen | 17.00

Klosterviertel Bad Herrenalb | Das tapfere Schneiderlein | ab 3 J. | 16.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Das kleine Gespenst | Theater-Zirkus-Projekt | 16.00

Marktplatz Baden-Baden | Don Karlos. Infant von Spanien | 19.45

San Biagio Platani Platz Remchingen | Ein Fall für Freunde – Neues aus Mullewapp | Kinderkrimi ab 3 J. | 11.00

SAP Arena MA | Cavalluna – Welt der Fantasie | Pferdeshow | 14.00

Schloss Ettlingen | Der geheime Garten | ab 5 J. | 15.00 | Die Zauberflöte | 20.00

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 16.00

St. Joseph Öhringen | Concertino Ensemble | Mozart | 17.00

Theater Baden-Baden | Die Weiße Rose | ab 14 J. | 18.00

Wallfahrtskirche Waghäusel | Bruchsaler Museums-Drehorgler | Benefiz | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

10 Tage 10 Räume | Kunstprojekt: und-1.de/10tage10raeume

Kinemathek | Pippi Langstrumpf | ab 6 J. | 15.00 | Das melancholische Mädchen | 17.00 | Diamantino | 19.00

Naturschutzzentrum Rappenwört | Wasserspiele | Spielen/Basteln | 13.00

Orgefabrik Durlach | Vernissage Raum für Merkwürdiges | Tanzperformance/Ostgold | 18.00

Schloss | Badische Geschichte(n) | Mundartführung | 16.00

SSC | Sportfestival fit & fetzig | Tag der offenen Tür | 11.00

vhs | Der aktuelle Stand der Brexit-Verhandlungen | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Am Plätzel/Marktplatz Kandel | Kräuter- und Ölmarkt | 11.00

Annweiler | Rheinland-Pfalz-Tag | Landesfest

Bretten | Peter-und-Paul-Fest

Bürgerhaus Erlenbach | Kerwe

Burg Landeck Klingenmünster | Landeckfest

Obst-/Gartenbauverein Berghausen | Picnic en blanc | 11.00

Schauwerk Sindelfingen | Sommer-Pausen-Fest | 11.00

Schloss Neuenbürg | Horizonte: Familien-Kulturtag | 10.00